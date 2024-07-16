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傳統齋教建築斗六真一寺修復啟動　預期2027年完工

▲縣定古蹟斗六真一寺修復工程，於今日舉行開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣定古蹟斗六真一寺修復工程，於今日舉行開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣縣定古蹟斗六真一寺修復工程，於今（16）日舉行開工典禮，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、真一寺董事長程重勳、議員等貴賓蒞臨現場，並由規劃設計者建築師陳柏宏帶領與會來賓一同了解修復工程及未來活化構想，預期將豐厚在地人文涵養、傳遞齋教文化並活絡鄰里居民互動。

「斗六真一寺」屬中部地區較為罕見的傳統齋教建築，為斗六舊城現存最古老寺廟。其在雲林地區宗教發展史上占有特殊之文化意義，擁有多元的建築空間與構造型態，融合傳統意匠與近代材料工法，寺內建築裝飾豐富，彩繪、剪黏等細緻優美。

縣長張麗善表示，斗六真一寺於市街核心地區幾經遷移改建，具體見證斗六社會與環境變遷，保有完整前院，為珍貴的社區開放空間和歷史記憶場域，於2010年公告指定為縣定古蹟。未來希冀結合地方居民活動、推廣齋教文化歷史，使其成為在地民眾日常使用之場所，提升其公共使用性，使其再創地方共同記憶。

文化觀光處長陳璧君表示，「斗六真一寺」，俗稱斗六菜堂。現況約為1936年所重建，為斗六舊城現存最古老的寺廟，見證龍華教及先天教兩派齋教融合的歷史發展。為妥善保存及再利用珍貴縣定古蹟「斗六真一寺」，雲林縣政府2020年委託二重梁建築師事務所進行規劃設計。

為符合真一寺信徒的殷殷期待，文觀處積極向中央爭取經費，於去2023年7月文化部核定本工程案總經費1億650萬元，補助9052萬5000元，縣配合1297萬5000元，所有權人自籌款300萬元。公開招標委由合易茂營造有限公司承攬修復工程，2024年6月10日開工，工期為1155天，預計於2027年8月完工。

建築師陳柏宏表示，真一寺前殿為抬樑式與RC大通之構造較為特殊。中殿重建於民國1964年，步口為抬樑式，殿內採用穿鬪式屋架，左廂房及右廂房一樣同為穿鬪式屋架，並有鐘鼓樓，中殿左右梢間後方，保有齋教建築特有之太空房、太虛房。寺內保有劉沛、張文議、林啟文、郭田等不同時期藝師精彩的彩繪作品，以及「阿藤司」劉藤的剪黏及泥塑浮雕等傳統裝置藝術。

▲縣定古蹟斗六真一寺修復工程，於今日舉行開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣定古蹟斗六真一寺修復工程，於今日舉行開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

 

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