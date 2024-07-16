張麗善出席亞洲台灣商會年會　推動雲林國際接軌

▲張麗善縣長出席亞洲台灣商業聯合總會年會，期待藉由與亞洲台灣商會聯合總會連結，世界看見雲林、走進雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善推動雲林縣與國際接軌，昨（15）日出席亞洲台灣商業聯合總會年會活動。張麗善表示，期待藉由連結雙方深化合作，提升雲林國際能見度，協助雲林良品進軍亞洲市場，同時吸引外資進駐雲林。張麗善強調，雲林要走出去，讓世界看見雲林，也請世界走進雲林，讓雲林能夠發光發熱。

縣長張麗善表示，非常開心參加亞洲台灣商會聯合總會年會，向來自全世界19個國家在各地為台灣爭光、奠下非常深厚基礎的卓越企業家介紹雲林。每年農業產值超過850億的農業大縣，在雲林縣政府努力下積極打開雲林國際知名度，極拓展國際市場，至日本、韓國、新加坡到馬來西亞等地。

雲林縣要轉型成農工商科技城，打造九加一產業園區現正招商引資，雲林縣不缺水、不缺電、不缺土地、更不缺人才，歡迎世界各地努力打拼台商企業家，功成名就有機會回到台灣投資，雲林絕對是最好的選擇。

張麗善指出，今年是「雲林國際友誼年」，不僅成立國際事務辦公室，也擴大北港燈會、世界竹博覽會、咖啡節、偶戲節等國際參與，積極推動雲林縣與國際接軌，更需要實質上透過類似亞洲台灣商會聯合總會的組織來行銷雲林，以提升雲林的能見度，未來不只是在農業、教育、文化藝術，還有推動九大產業園區的台商迴游及外資投資，各領域都期望有機會跟亞洲台商聯合總會連結，藉由簡略報告，盼加深大家對雲林縣印象、產生興趣，進而投資雲林，創造雲林人的機會。

亞洲台灣商會聯合總會總會長許玉林提及，自上次拜會雲林縣政府，深感像張麗善縣長認真打拼、積極務實的地方父母官是很少見的，感謝張縣長肯認亞總是很好的國際平台，也盼藉由合作連結帶動雲林發展。

亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福指出，台商總會在亞洲由19個國家、25,000多家企業所串聯，希望藉由此平台，讓所有商會成員能夠認識雲林，讓雲林在亞洲、在世界，更受到認同瞭解，讓所有台商能夠回到台灣，來投資雲林縣，讓雲林縣從農業縣變成一個世界科技農業大縣。

諮詢委員丁重誠拿督也說，今天很開心看到張麗善縣長親自來將雲林縣的投資環境，解說給全亞洲的台商，希望經過這一次的接觸，能夠讓更多的台商產業進駐雲林，讓我們雲林更快地發展起來。