飲料店新人「神秘代碼」寫訂單　店長傻了！全場讚：快請教

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日一名飲料店店長表示，新來的員工過去也在飲料店打工過，但現在接到電話訂單時，對方都會用上間店的「代碼」來記錄客人點的飲料，他因為看不懂感到有點困擾，「寫出來的東西，跟摩斯密碼一樣」，不知道該怎麼辦。不過，其他人紛紛直讚，「挖到有經驗的員工還不趕快請教」，話題引發熱論。

這位店長在Dcard求助「該怎麼跟新人講」，最近讓新人接電話，但對方寫出來的品項讓他一頭霧水，「跟摩斯密碼一樣」。原來是因為新人之前做過飲料店，「他那家店已經離職一年多了，還記得代碼怎麼寫，他上家店的老闆竟然看得懂。」

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雖然原PO理解使用代碼可以提高工作效率，他也承認新員工並沒有做錯任何事情，但他還是希望新員工能用大家都能理解的文字來記錄，不要用上間店的代碼。

看到貼文後，許多人反而大讚新員工，「他的方法確實比較快，不是叫他改變，而是讓其他人學習他吧」、「所以你們都是寫中文嗎…那你還是跟他請教吧！寫中文真的才會是摩斯密碼…每個人簡寫不一樣，字的醜度也不一樣。」「如果你們沒有代碼的話，可以抄一下，感覺蠻有效率的呀！如果你們有自己的縮寫，就直接教你們的寫法呀！」