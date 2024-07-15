　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可不可驚爆食安！女店員吐口水「手攪寒天」整客人　總部開鍘提告

記者柯沛辰／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」驚爆食安事件，新竹關埔分店一名女店員14日不滿客人在打烊前下單買飲料，竟在製作飲料食，先在手上吐口水，再徒手攪弄寒天（水玉）、抓入杯中，並讓一旁同事錄下整個過程PO網。影片曝光後，迅速點燃網路怒火。對此，可不可總公司15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。

事件發生在7月14日晚間9點30分，當時可不可新竹關埔分店接到新訂單，但2名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下全程PO網。事後，同事還在影片中訕笑寫道，「這位客人真幸運，喝到ＯOO（姓名）美女手抓飲料」。

▼2名女店員嗆聲「教訓」在下班前點單的客人，並用手機拍下整段過程。（圖／翻攝自threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼女員工「吐口水抓珍珠」做飲料，可不可怒提告。（圖／翻攝threads）

許多網友看完紛紛直呼噁心，「太沒水準」、「為什麼都喜歡把自己低能行為PO上網」、「這間店Google評論本來就很精彩，都在罵女店員態度差，跟這個是同一人嗎」、「超噁心，我有口水病真的完全無法接受」、「是沒付錢嗎，為什麼需要受到這種待遇？不想做可以跟客人說沒了啊」、「靠北，我就正在喝可不可...」

事件爆發後，疑似女店員本人也在threads發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題，初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉因為自己的玩鬧造成大家和總公司困擾，我自己也深刻反省過，服務業不能這樣子玩鬧，很抱歉造成大家困擾，對不起。」

▼女店員吐口水「手攪寒天」惡整客人，事發後丟了工作，在threads發文道歉。（圖／翻攝自threads）

▲▼可不可驚爆食安！女店員「徒手攪珍珠」惡整客人　總部開鍘提告。（圖／翻攝threads）

可不可熟成紅茶聲明全文：

針對113年7月14日晚上21：30新竹關埔分店的員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，期間造成品牌觀感與服務不佳，可不可熟成紅茶總部深感抱歉。

可不可熟成紅茶嚴格禁止此不當行為，並針對全台門市進行教育訓練與宣導，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因【新竹關埔店（宸新商行）】嚴重違反加盟合約條款，即刻起【宸新商行】將勒令停業並永久終止加盟合作關係。

除勒令停業並永久終止加盟合作關係外，永醇誠股份有限公司對於食安絕不妥協，品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。

可不可熟成紅茶非常重視每位消費者聲音，也將嚴格加強各門市員工教育訓練與品質衛生稽核，再次對所有喜愛與信任我們的消費者致上誠摯的歉意。

▼可不可總部發聲明，開鍘分店及涉事女店員。（圖／可不可紅茶）

▲▼可不可發聲明。（圖／可不可紅茶）

ET快訊
國光女神Una驚爆離婚！曬身分證「配偶欄已清空」
私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知
2地「紫爆」高溫　周末可能有颱風！預估路徑曝
「所得稅法」修正案三讀通過！120萬家扣繳單位受益　3重點一
可不可驚爆食安！女店員吐口水「手攪寒天」整客人　總部開鍘提告
快訊／三重男持刀砍殺姊姊　菜刀插腹部

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

IG推全新功能！「1設定」開啟後指定時間禁用

私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我

可不可驚爆食安！女店員吐口水「手攪寒天」整客人　總部開鍘提告

男友綽號被叫「開瓶器」　女友一聽秒分手！真相爆噁

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

喪禮跳起滑步舞？法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

《甄嬛傳》主演時隔14年再合體！　「集體吃防腐劑」見面哭一片

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

IG推全新功能！「1設定」開啟後指定時間禁用

私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我

可不可驚爆食安！女店員吐口水「手攪寒天」整客人　總部開鍘提告

男友綽號被叫「開瓶器」　女友一聽秒分手！真相爆噁

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

喪禮跳起滑步舞？法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

新北稅捐廉政法紀講習　營造稅務團隊廉能共識

IG推全新功能！「1設定」開啟後指定時間禁用

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

刑事鐵漢廖宗山榮退　台南員警列隊歡送笑中含淚

緊盯捷運三鶯線施工進度　侯友宜：市府團隊力拚2025完工

私訊問價「外套2.2萬太貴了」他謝絕被公審　店家：無能別告知我

漱口水「3錯誤用法」恐等於白漱了！1時機用最有效

基隆和平島王爺海上遊江　邱佩琳親授證民俗無形文化資產

徐藝洋「為鹿晗進SM」黃子韜也知！　在韓舊照曝光…aespa寧寧同框

獨／「%Arabica」二店店址曝光！進駐「中山線型公園」當地標

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

生活熱門新聞

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

三重警殉職初算「撫卹金僅80萬」！網刷一排喊扯

病毒大爆發！　全家都中鏢

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

同事偷偷離職「5大前兆」！全場點頭：超級準

本周可能有颱風！　預估路徑曝

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

北車大廳湧人潮「低頭猛滑手機」　內行曝真相

一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」！全場羨煞

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

郭品超「中國台灣只是身體的家」　導演1段話狠戳

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天

更多熱門

相關新聞

竹縣光腳女童腳底4%灼傷！單親身世曝光

竹縣光腳女童腳底4%灼傷！單親身世曝光

新竹地區一名女童近日在炎炎夏日下，被媽媽強迫「光腳」走在滾燙柏油路上，時間長達20分鐘，導致女童腳底起水泡灼傷，事件也被民眾目擊並錄影報警。對此，新竹縣府社會處表示，該家庭已是社會處與民間社福單位的服務對象，目前已經協助女童就醫治療腳底灼傷，並將進一步評估家長是否違反兒童及少年福利與權益保障法。

竹科人成詐騙大肥羊　2年詐掉4.8億

竹科人成詐騙大肥羊　2年詐掉4.8億

女童光腳走20分鐘起水泡　2周內恐難下地

女童光腳走20分鐘起水泡　2周內恐難下地

光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家

光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家

女童光腳走柏油路燙出水泡！社會處出手了

女童光腳走柏油路燙出水泡！社會處出手了

關鍵字：

可不可熟成紅茶食安新竹手搖飲

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

三重警殉職初算「撫卹金僅80萬」！網刷一排喊扯

病毒大爆發！　全家都中鏢

錄實境出海竟撿到「龍涎香」！

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面