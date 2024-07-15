可不可驚爆食安！女店員吐口水「手攪寒天」整客人　總部開鍘提告

記者柯沛辰／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」驚爆食安事件，新竹關埔分店一名女店員14日不滿客人在打烊前下單買飲料，竟在製作飲料食，先在手上吐口水，再徒手攪弄寒天（水玉）、抓入杯中，並讓一旁同事錄下整個過程PO網。影片曝光後，迅速點燃網路怒火。對此，可不可總公司15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。

事件發生在7月14日晚間9點30分，當時可不可新竹關埔分店接到新訂單，但2名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下全程PO網。事後，同事還在影片中訕笑寫道，「這位客人真幸運，喝到ＯOO（姓名）美女手抓飲料」。

▼2名女店員嗆聲「教訓」在下班前點單的客人，並用手機拍下整段過程。（圖／翻攝自threads）

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許多網友看完紛紛直呼噁心，「太沒水準」、「為什麼都喜歡把自己低能行為PO上網」、「這間店Google評論本來就很精彩，都在罵女店員態度差，跟這個是同一人嗎」、「超噁心，我有口水病真的完全無法接受」、「是沒付錢嗎，為什麼需要受到這種待遇？不想做可以跟客人說沒了啊」、「靠北，我就正在喝可不可...」

事件爆發後，疑似女店員本人也在threads發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題，初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉因為自己的玩鬧造成大家和總公司困擾，我自己也深刻反省過，服務業不能這樣子玩鬧，很抱歉造成大家困擾，對不起。」

▼女店員吐口水「手攪寒天」惡整客人，事發後丟了工作，在threads發文道歉。（圖／翻攝自threads）



可不可熟成紅茶聲明全文：

針對113年7月14日晚上21：30新竹關埔分店的員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，期間造成品牌觀感與服務不佳，可不可熟成紅茶總部深感抱歉。

可不可熟成紅茶嚴格禁止此不當行為，並針對全台門市進行教育訓練與宣導，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因【新竹關埔店（宸新商行）】嚴重違反加盟合約條款，即刻起【宸新商行】將勒令停業並永久終止加盟合作關係。

除勒令停業並永久終止加盟合作關係外，永醇誠股份有限公司對於食安絕不妥協，品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。

可不可熟成紅茶非常重視每位消費者聲音，也將嚴格加強各門市員工教育訓練與品質衛生稽核，再次對所有喜愛與信任我們的消費者致上誠摯的歉意。

▼可不可總部發聲明，開鍘分店及涉事女店員。（圖／可不可紅茶）