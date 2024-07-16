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可不可女店員做「口水手搖飲」慘了！傳加盟主求償450萬

▲▼女員工「吐口水抓珍珠」做飲料，可不可怒提告。（圖／翻攝Threads）

▲女員工「吐口水抓配料」炎上。（圖／翻攝Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員14日不滿客人打烊前下單，在製作飲品時，吐口水在手上，並徒手攪弄食材、抓入杯中。一旁同事錄下全程PO網，貼文瞬間炎上。網上就出現一張訊息截圖，傳訊者指出，加盟主要告「那個（加料）的女員工」，求償450萬另加顧客精神賠償，「請各位同事引以為戒，不要亂搞！賠不完」。

7月14日晚間9點30分，當時可不可新竹關埔分店接到新訂單，但2名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下全程PO網。事後，同事還在影片中訕笑寫道，「這位客人真幸運，喝到ＯOO（姓名）美女手抓飲料」。

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對此，可不可總公司15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。事件爆發後，疑似女店員本人也在threads發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。

儘管女員工有歉意，但就有網友在PTT的Gossiping板貼出一張訊息截圖，「聽別間的老闆說這間加盟店的老闆要跟員工求償450萬」。訊息截圖可見，傳訊者表示，「那個（加料）的女員工，被加盟主告上法院，要她賠償損失，金額是450萬，另加顧客精神賠償，請各位同事引以為戒，不要亂搞！賠不完。」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「害老闆店沒了，應該可以要求損失的加盟金吧？」「直接害加盟主被除名，450萬剛好而已」、「加盟金跟裝潢費什麼全都沒了，慘到爆」、「裝潢加加盟金和店租違約金450萬還算合理」、「光商譽損失就可以告死你了。」

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