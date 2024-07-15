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現省5萬！婚戒「能買二手的嗎」　一票搖頭：寧願便宜但全新

▲▼鑽戒,婚戒,求婚,戒指,結婚,情侶,。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲戒指可以買二手的嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要結婚，可以買二手的婚戒嗎？一名男網友發文表示，他和女友穩定交往，近期準備登記結婚，根據他的了解，對方應該不是很在意婚戒，而他也覺得這東西浪費錢，如果他選擇購入二手的戒指，是可以的嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「婚戒買二手的可以嗎」為標題發文，提到他和女友交往7年，最近要登記結婚了。根據他的了解，女友並不是很在意婚戒，且他覺得這個東西浪費錢，以後根本不太會戴，所以就有意買二手戒指。他也說，看中的戒指原價8萬元，但二手精品店卻只要3萬元。

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只是原PO也透露，二手戒指其實有使用痕跡，這樣他能購買嗎？他還補充，雖然戒指買二手的，但打算給女友20萬美金的海外存摺，他覺得這會比較實用。

▲▼新娘,婚紗,伴娘,結婚,婚禮,白紗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，多數網友表示，「我寧願收到價值3萬的新戒指，也不願意收到價值8萬的二手戒指」、「婚戒這種東西不能接受二手，我鑽戒+兩人對戒也才6、7萬，真的不用想保值啦 」、「寧願拿20萬美金，然後戒指買個便宜的全新品」、「我寧願1萬新的普通戒指」、「寧願便宜全新，也不要貴的二手」。

也有網友回應，「你發錯地方了，應該發在你和女友的聊天室」、「先說這種事你女友同意就好，我覺得大部分女生應該不接受」、「這種事問別人又不準，別人不行，說不定你女友可以呀」。後來原PO也在留言處感謝大家的建議，並透露自己最後買了全新的戒指。

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