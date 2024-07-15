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造勢場外零維安「可自由走動」　目擊者：眾人騷動救川普一命

▲▼ 美國前總統川普出席賓州造勢大會遭槍擊。圖為造勢活動場地。（圖／路透）

▲川普在賓州的造勢活動現場是露天場地。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普遭槍擊濺血，外界質疑維安出現疏漏。有民眾透露，當時造勢會場以外的整個區域都是開放的，可自由走動，看不見任何安全措施。還有人認為，事發當下群眾騷動尖叫聲四起，但現場混亂的狀況或許救了川普一命。

NBC新聞、福斯新聞報導，女子芬奈爾（Valerie Fennell）的住處就在川普造勢的露天現場附近，雖然有參加造勢活動的門票，但為了避開擁擠人群與炎熱天氣，她與庫茗科斯基（Deb Kuminkoski）就決定在住處後院觀看造勢活動。她家後院就位在群眾與槍手所在的AGR工廠之間。

然而令芬奈爾不敢相信的是，在造勢集會開始之前，完全沒有單位跟她連絡接觸，且場外的安全措施相當鬆懈，「大家可在距離川普演講的地方約150碼（約137.16公尺）範圍內自由走動，看不見任何安全措施」。

▲川普右耳上緣受傷濺血。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，當時就在造勢現場的男性目擊者Michael DiFrischia宣稱，當時他就在一處能看到提詞機的地方待上約莫10分鐘，專心聽川普演說，起初還以為有人出現在屋頂上只是為了占據觀看造勢活動的好位置，並未多想，怎知下秒突然得知屋頂上的人有槍，現場瞬間陷入混亂，尖叫聲四起。

Michael DiFrischia進一步提到，當時有好幾個人試著向警方通報，但令人痛心的是，還是有人失去性命。他也說，幸好川普只是受傷，「我認為場面混亂可能實際上就了川普一命，否則這個人就有大把時間去做任何事，是有人發現他，才引發足夠大的騷動。」

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