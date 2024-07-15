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大陸 大陸焦點 特派現場

售台無人機！中國制裁6家美國企業：不要妄想越界踩線沒有代價

▲▼ 中國大陸外交部新發言人林劍 （2024.3.18新亮相） 。（圖／翻攝 北京日報）

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝自北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

因為不滿美國6月對台軍售攻擊型無人機，大陸外交部12日宣布，即日起對6家美國軍工公司、5名高階主管採取反制措施，凍結其中國境內財產，禁止個人入境。15日，大陸外交部再嗆，不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。

7月15日，大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。林劍表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方依法對近期美對台售武的主承包商及其高級管理人員，以及近年來參與美對台售武和竄台參加「台美防務產業論壇」的軍工企業採取反制措施。

林劍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何國家、任何組織或個人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。

大陸外交部12日宣布，即日起對安杜里爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防務公司、AEVEX航天公司、LKD航天公司、頂峰科技公司等6家企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

同時，對AeroVironment董事長納瓦比（WahidNawabi）、副總裁麥唐納（Kevin McDonnell）以及Anduril執行長辛普夫（Brian William Schimpf）、營運長葛林姆（Matthew Marley Grimm）、負責全球防務的副總裁考斯納（Gregory Michael Kausner）等5名高管，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

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