捕獲川普浴血高呼瞬間！美聯社「超強相機」品牌曝　網：神級廣告

▲美聯社攝影記者武奇拍下川普遇刺照片，被網友認為有機會獲得普立茲新聞獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日遇襲後，染血在美國國旗下振臂高喊的畫面迅速在網上瘋傳。事後，人們起底發現，原來這張經典照是美聯社攝影記者武奇（Evan Vucci）所攝，許多人也因此對武奇使用的相機產生好奇，紛紛猜測他到底用的是什麼品牌和型號的相機，才能在緊急時刻捕捉到如此震撼的瞬間。

綜合外媒報導，槍擊事件發生後，絲毫不顧右耳的傷，頂著滿臉血痕站起來高舉拳頭吶喊。美聯社攝影記者武奇（Evan Vucci）見狀，立刻提起相機直奔講台前捕捉畫面，為川普留下滿臉是血在美國國旗前悲壯高呼「奮戰」的英雄畫面。

不少網友將這張照片譽為川普被暗殺未遂的經典照，有人甚至還將它與美軍二戰經典照「硫磺島升旗」、法國大革命名畫《自由領導人民》等相提並論。有網友笑稱，川普在刺殺中意外獲得了「人生shot」（即一生最值得留念的照片），而《時代雜誌》（TIME）也在7月14日將這張照片當作封面。

▲武奇用來拍川普遇刺照片的相機是Sony的Alpha 9 III。（圖／翻攝自Sony官網）

隨著照片在全網走紅，網友們也好奇，究竟武奇拍下這經典一幕時，使用的是哪一款相機。網友在觀察了現場流出的第一視角工作照，並進行交叉比對後，發現武奇使用的相機是Sony旗下的Alpha 9 III全片幅單眼相機。這款相機今年初才剛在台灣上市，價格高達新台幣18萬4980元。

網上資料顯示，美聯社的攝影記者早在2020年開始，就全員換成了Sony相機，而Alpha 9 III的24焦段、F2.8光圈，以及1/4000秒的快門速度，讓它的高速連拍聞名業界。如今，隨著暗殺事件的發生以及武奇的照片瘋傳，不少網友都直呼，這真的是Alpha 9 III的神級廣告。