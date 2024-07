發文諷槍手「下次別失誤」挨罵！　民主黨議員火速開除幕僚

▲美國前總統川普出席賓州造勢時遇襲,右耳瞬間爆血。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統川普13日在賓州巴特勒(Butler)造勢時遭槍擊,右耳瞬間爆血,幸運躲過一劫,而槍手的行為也讓美國朝野同聲譴責。與此同時,卻有一名民主黨眾議員的幕僚在社群發文要「槍手下次別失誤」引發抨擊,她也火速遭開除。

A field director for Congressman @BennieGThompson (who headed the Jan. 6th Commission & recently proposed legislation to remove Trump’s Secret Service detail), wishing Trump’s assassin had better aim on social media. pic.twitter.com/vQTptynYBK