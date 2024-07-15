發文諷槍手「下次別失誤」挨罵！　民主黨議員火速開除幕僚

▲美國前總統川普出席賓州造勢時遇襲，右耳瞬間爆血。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州巴特勒（Butler）造勢時遭槍擊，右耳瞬間爆血，幸運躲過一劫，而槍手的行為也讓美國朝野同聲譴責。與此同時，卻有一名民主黨眾議員的幕僚在社群發文要「槍手下次別失誤」引發抨擊，她也火速遭開除。

A field director for Congressman @BennieGThompson (who headed the Jan. 6th Commission & recently proposed legislation to remove Trump’s Secret Service detail), wishing Trump’s assassin had better aim on social media. pic.twitter.com/vQTptynYBK — Russ Latino (@RussLatino) July 14, 2024

根據《福斯新聞》報導，密西西比州民主黨籍眾議員湯普森（Bennie Thompson）的全國行動網絡（National Action Network）現場總監馬紹（Jacqueline Marsaw）在川普遭槍擊後在臉書發文，「我不贊成暴力，但請你學一些射擊課程，這樣下次就不會錯過了，哦！那不是我說的。」

這篇貼文引發網友抨擊後隨即刪除，但湯普森也火速開除這名幕僚止血，「我得知一名員工發布了一則貼文，她已經不再為我工作。」

川普在賓州造勢遇襲受傷，事件造成現場一位民眾喪生、兩人重傷。死者為50歲義消康沛拉托爾（Corey Comperatore），他在事發當時用身體保護家人而喪命。