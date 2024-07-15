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大陸 大陸焦點 特派現場

中國水利部：8月上半月前　7大流域都可能有洪水

▲▼黑龍江省尚志市淹水。（圖／CFP）

▲黑龍江省尚志市洪災。（圖／CFP）

文／中央社

中國水利部主管官員14日表示，根據預測，自7月下半月至8月上半月，中國7大江河流域都有可能發生洪水，恐面臨多線防禦洪水的局面。而中小型水庫及有問題的水庫抗洪能力較低，面臨洪水的安全壓力大。

中國水利部同時表示，從昨天早上8時至今早8時，安徽、河南、雲南、四川、重慶、湖北、江蘇、浙江、吉林等省級行政區內，已有31條河流的水位超過警戒線。

央視新聞報導，中國水利部主管官員今天指出，根據預測，「七下八上」（7月下半月至8月上半月）期間，中國降雨整體將呈現「北多南少」格局。其中，松花江、遼河、海河（部分）、黃河中下游，淮河（部分）、長江上游、漢江等流域將較往年偏多2到5成；洞庭湖及鄱陽湖水系南部、珠江流域（部分），閩江等流域則偏少2到5成。

▲湖北恩施受到洪災，城市嚴重淹水。（圖／CFP）

中國水利部並表示，目前中國中小型水庫、病險（存在問題）水庫、淤地壩「點多量大」，抗禦洪水的能力較低，安全度過汛期的壓力大。同時，中國今年水利工程多，部分工程需要跨汛期施工，在建工程安全度過汛期的風險高。

根據中國官方定義，中國7大江河流域為松花江、遼河、海河、黃河、淮河、長江、珠江等7條江河的流域。

至於昨天至今的洪水，中國水利部指出，除上述省區31條河流水位超過警戒線外，太湖平均水位漲至3.92公尺，超過警戒水位0.12公尺；淮河王家壩水文站水位退至27.89公尺，但仍超過警戒水位0.39公尺；長江中下游九江以下及鄱陽湖水位呈波動緩退，但水位仍超過警戒線。

▲湖北恩施受到洪災，城市嚴重淹水。（圖／CFP）

中國水利部預測，未來24小時內受豪雨影響，太湖、長江中下游九江以下、鄱陽湖及修水水位仍將高於警戒線，但淮河上游的王家壩段水位將退至警戒線以下。

目前，中國水利部維持安徽、江西、湖南3省區的洪水防禦3級應急響應，以及黑龍江、江蘇、湖北、重慶、四川5省區的洪水防禦4級應急響應。

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