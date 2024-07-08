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大陸 大陸焦點 特派現場

淄博暴雨騎士「連人帶車被捲走」　30秒消失在洪水中… 畫面曝

記者廖翊慈／綜合報導

山東淄博5日因強降雨導致突發洪水，一名疑為外送員的騎士連人帶車被捲進洪水中。附近的目擊居民錄下過程並表示，「整個過程不到30秒，他秒被沖走，再往下2公尺就是河口，一旦掉進去，就無法逃生了。」

據《強風新聞》報導，目擊居民從樓上拍下的影片顯示，戴著安全帽的男子在洪水中不小心側翻，跌倒在積水中，其並未留意附近的車輛和護欄，在急流中打轉失去平衡，被沖出數十公尺後，一度起身試圖尋找被沖走的車輛。

一位目擊者表示，「下面就是孝婦河，水很急也很深，都有車輛被沖走了，何況是人和摩托車，事發後，我第一時間聯繫了消防隊，水小一些後，救難人員就順著路下去找了，但是人和車都沒有找到，希望他安全無事。」

▲▼騎士連人帶車被洪水捲走。（圖／翻攝自微博）

▲▼騎士連人帶車被洪水捲走。（圖／翻攝自微博）

▲▼騎士連人帶車被洪水捲走。（圖／翻攝自微博）

▲▼騎士連人帶車被洪水捲走。（圖／翻攝自微博）

▲騎士被沖走的畫面。（圖／翻攝自微博，上同）

有網友對此表示，「積水裡人會失去平衡，就算只是過膝的水深也很要命，他反應太慢，應該趕緊抓住護欄，就不會被沖走」、「積水捲起的是泥沙，堵住口鼻眼耳，人就不行了」、「遇到大雨就靠邊停一下，別老是說有急事，安全才是第一」。

博山區消防救援大隊表示，截至目前未發現有人員傷亡，「那個路口是水最深的地方，緊挨著孝婦河，那裡是水流最急的地方，水深到人的大腿，甚至到腰部，且周圍都是下坡方向，屬於博山區地勢較低窪的地段。」

消防員表示，「如果騎車的話，水的衝擊力會很大，我一從消防車下來，只要不扶東西，根本就站不住，你想那麼大的水勢，騎車本就不穩，當晚我們也救了兩個騎電動車的人，人被沖倒卡在車底，也是站不起來。」

據悉，該名騎士最終被救援成功，生命暫無大礙。消防人員指出，後續雨勢趨緩，救難工作仍持續進行中。

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