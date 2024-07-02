70年以來最高水位！　湖南平江洪水空拍畫面曝…多道路被淹沒

記者廖翊慈／綜合報導

湖南汨羅江平江站1日21時水位上升至77.63公尺，超過警戒水位7.13公尺，超過保證水位3.63公尺，為1954年以來的最高水位。水位迅速上漲，導致平江縣、汨羅市受災嚴重。空拍圖顯示，多條道路遭洪水淹沒，多地出現房屋倒塌等災情。

▲▼平江洪水空拍。（圖／翻攝自微博）

據《濟寧新聞網》報導，截至1日23時，平江縣、汨羅市均將當地防汛緊急應變提升至一級，開啟全社會總動員模式，要求各級各部門全力投入抗洪搶險。目前共有數萬名救災人員在防汛抗洪一線，來自多地的社會救援力量奔赴平江和汨羅的災區，全力抵禦這場罕見的洪水。

據了解，自6月18日以來，平江縣降雨量高達759.6毫米，為當地自1961年有氣象記錄以來同期最高值。截至1日19時許，全縣共190座水庫溢洪。在過去的48小時內，汨羅江平江車站水位漲幅高達9.5公尺。

▲各處洪水災情，（圖／翻攝自微博，上同）

岳陽市防汛抗旱指揮部指出，平江縣城兩段堤防共7000公尺出現洪水漫溢，短暫強降雨後縣內澇，局地積水深達3公尺，多個鄉鎮淹水嚴重，出現山崩、道路中斷、房屋崩塌、洪水漫溢等災情。

指揮部相關負責人表示，平江縣已經出動166支專業救援隊伍、抗洪搶險人數15539人次、大型救援設備1695台（套），全力處置堤防險情，轉移受淹區域的群眾，逐步做好受災群眾安置工作。

湖南省水旱災害防禦事務中心相關負責人指出，受汨羅江洪水影響，下游汨羅市的羅江垸、松柏垸、雙楚垸、雙河壩垸、湖溪垸，以及屈原管理區的屈原垸均可能超過保證水位，部分堤頂高程較低的堤段可能發生漫堤，這些堤垸的渡汛安全有極大風險。