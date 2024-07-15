川普轉頭驚險逃刺殺　「支持者1死2重傷」募款金額飆破1億元

▲川普團隊為受害者舉辦的募款活動，募款金額目前已超過300多萬美元。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲，事件造成川普右耳受傷，50歲男子康沛拉托爾(Corey Comperatore)身亡，還有2名支持者中槍。川普競選團隊在事件發生後立即在網路上為所有受害者發起募款活動，目前募款金額已超過300多萬美元。

川普當地時間13日在賓州巴特勒市(Butler)競選造勢活動中，突然遭20歲男子克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)手持AR-15步槍攻擊，所幸事件發生時，原本正對觀眾的他，剛好轉頭去看大螢幕上顯示著一張圖表，讓他因此逃過子彈，子彈擦過他的耳朵，造成輕傷。

▲川普轉頭看圖表時，意外逃過子彈。（圖／達志影像／美聯社）

克魯克斯犯案後不久就被特勤局狙擊手擊斃。事件造成50歲男子康沛拉托爾(Corey Comperatore)頭部中槍身亡，57歲男子達奇(David Dutch)與74歲男子科恩哈弗(James Copenhaver)也因為重傷送醫，最新消息指出，2名傷者接受治療後已經沒有生命危險。

不幸事件發生後，川普競選團隊在募款網站GoFundMe舉辦募款活動，網站上線後，立即在1小時內募得近 85,000 美元（約台幣276萬元）善款，目前金額已超過357萬美元（約台幣1億多元）。川普競選團隊表示，所有金額將用於支持在可怕事件中受傷或死亡的受害者與家屬。