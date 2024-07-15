早發現川普槍手卻無法制止！警認「維安失敗」　FBI：是孤狼式犯案

▲20歲槍手克魯克斯（左）13日開槍行刺美國前總統川普，警方承認維安失敗。（合成圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日遇襲，聯邦調查局（FBI）確認試圖刺殺川普的是20歲賓州居民克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），並認為他是「孤狼式犯案」，但當局仍在了解其犯罪動機。與此同時，賓州警方也證實有警員在克魯克斯開槍前就發現他在屋頂上，卻未能阻止這起暗殺發生，承認警方維安失敗。

綜合CNN等外媒報導，賓州巴特勒郡（Butler）警長斯盧普（Michael T. Slupe）表示，當地警方在造勢開始前曾接獲報案，聲稱集會附近出現了可疑人物，而警方也在第一時間迅速展開搜尋行動，不過當時警方並不清楚對方持有武器。

▲警方在槍手犯案前便發現其蹤跡，但還是無法及時制止，導致集會被迫暫停。（圖／路透）

然而，在搜尋過程中，警方發現槍手出現在了屋頂上，於是一名警員在同袍的幫助下爬到窗台上，試圖制伏對方。豈料，槍手察覺後，立刻轉過身用槍指向警方，迫使警員立刻離開窗台尋找掩護，而槍手也在隨後開始射擊，導致川普等人受傷，一名現場支持者更被擊中後腦，當場死亡。

斯盧普坦言，儘管警方多次展開安全準備會議，但未能在集會前及時取得相關情報、洞悉危險，導致安全出現漏洞，是警方維安的失敗。斯盧普表示，集會第一次傳出爆裂聲時，他並不認為那是槍聲，直到他轉身看到一名參與者中槍，才立即採取行動，「如果我早點知道有槍手，一定會盡一切努力阻止川普上台」。

目前，FBI已確認犯案的兇手是20歲的克魯克斯。事發當時，他在集會講台右側、距離川普約120公尺的一幢建築物屋頂，用AR-15步槍發射了8枚子彈，並當場被執法當局擊斃。FBI特別探員羅傑克（Kevin Rojek）14日告訴媒體，當局暫時還未釐清槍手的作案動機，但FBI初步研判這是一起「孤狼式犯案」，並在克魯克斯的車上尋獲相關爆裂物。