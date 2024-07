川普支持者被開槍爆頭　醫生現場救人「白T染滿鮮血」畫面曝光

▲醫生目睹槍擊案,現場救人。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

美國前總統川普13日在造勢活動中遇槍擊事件,事件造成他右耳受傷,50歲男子康沛拉托爾(Corey Comperatore)身亡,2名男子中槍重傷送醫。一名參加造勢活動的急診室醫生透露,他在現場目睹槍擊案後,試圖搶救傷者的經過。

警方後來確認槍手為20歲男子克魯克斯(Thomas Matthew Crooks),他在建築物屋頂上朝現場連開多槍,子彈擦過川普右耳、造成輕傷,沒多久就被特勤局狙擊手擊斃。

An emergency room doctor I spoke with tried to save someone’s life in the crowd @CBSNews pic.twitter.com/OJvScwRLRk