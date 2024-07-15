川普支持者被開槍爆頭　醫生現場救人「白T染滿鮮血」畫面曝光

▲醫生目睹槍擊案，現場救人。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國前總統川普13日在造勢活動中遇槍擊事件，事件造成他右耳受傷，50歲男子康沛拉托爾(Corey Comperatore)身亡，2名男子中槍重傷送醫。一名參加造勢活動的急診室醫生透露，他在現場目睹槍擊案後，試圖搶救傷者的經過。

警方後來確認槍手為20歲男子克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)，他在建築物屋頂上朝現場連開多槍，子彈擦過川普右耳、造成輕傷，沒多久就被特勤局狙擊手擊斃。

An emergency room doctor I spoke with tried to save someone’s life in the crowd @CBSNews pic.twitter.com/OJvScwRLRk — jake rosen (@JakeMRosen) July 13, 2024

當時人在現場的醫生斯威特蘭(Jim Sweetland)接受媒體採訪表示，當時他在場上聽到槍聲，原本還以為是砲聲，結果附近有人尖叫「有人被射殺了」，他立即前去受傷的康沛拉托爾身旁，發現對方頭部中彈，流出大量鮮血。

斯威特蘭表示，附近民眾幫忙讓康沛拉托爾躺在長椅上，當時對方已經沒有脈搏、也沒有呼吸，所以他立即幫傷者進行CPR，「他流了很多的血」，身穿白T的他身上染血救人的畫面也在網路上流傳。

大約急救2分鐘後州警趕到現場，然而康沛拉托爾仍被宣告身亡，讓斯威特蘭激動落淚表示，「我當時抬頭看著他的家人，他們臉上的表情告訴我，他們有看到我為了救他所付出的努力…」。聯邦調查局目前仍在調查槍手克魯克斯犯案原因。