17歲鮮肉床戰28歲女「硬不起來」被恥笑　26拳惱羞殺人下場曝光





▲男子惱羞殺人，判決結果出爐。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

德國28歲女子布蘭卡(Blanca C.)帶在酒吧結識的17歲小鮮肉穆罕默德(Mohammed Ali S.)回家床戰，沒想到小鮮肉卻臨陣怯場、硬不起來，酒醉的她出言嘲笑對方慘遭勒死，臉部被狂揍26拳的暴力影片還被拍下，可怕案件近來判決結果出爐。

28歲女子布蘭卡去年10月3日在德國法蘭克福市(Frankfurt)一間酒吧，結識來自突尼西亞的17歲男子穆罕默德，2人一起吸食毒品和酒精後，開車前往布蘭卡公寓想要發生關係，然而穆罕默德卻怯場無法勃起，因此遭到布蘭卡嘲笑，「你想做，但你不行」。

穆罕默德不堪受到羞辱，開始瘋狂朝布蘭卡身上毆打，還用手機拍下施暴過程。法院上影片顯示，穆罕默德狂揍布蘭卡臉部26拳，最後用皮帶把人勒死，犯案後還對鏡頭高喊「我殺了她」，並且拍攝屍體。

穆罕默德後來主動向親友坦承事件被捕，當地法院考量到他是未成年者，本案一直是以不對外公開的形式進行審理，直到被告如今年滿18歲。

原本檢方希望能求處穆罕默德最高10年刑期，但法院認為，被告對於所犯下的罪名已經認罪，所以減少4個月刑期，最後判處9年8個月監禁。