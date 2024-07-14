2024新北永和仲夏夜之夢登場　侯友宜與民眾共度民歌之夜

▲2024新北永和仲夏夜之夢登場。（圖／新北市永和區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

夏日年度盛事《2024新北市永和仲夏夜之夢─Hi翻一夏》13日在仁愛公園登場，市長侯友宜特別到場欣賞精彩演出，享受李明德、南方二重唱所演唱的經典民歌，與民眾共度仲夏夜晚。

侯友宜表示，永和地區號稱藝術之市，永和仲夏夜之夢舉辦多年，已成為每年夏天的指標性活動，年年注入創新的節目和活動設計，有好玩的、好吃的、更有好看的，讓所有年齡層的民眾都能同樂。

▲《2024新北市永和仲夏夜之夢-Hi翻一夏》於仁愛公園登場。

今年永和仲夏夜之夢適合全齡參與，眾多活動包括「氣墊遊戲」、「闖關體驗」、「街頭藝人秀」及「手作DIY」等，還有「胖卡餐車」攤位在現場販售美食。晚間則是每年的重頭戲-主題之夜，4場次分別為「民歌之夜」、「親子之夜」、「藝文之夜」、「樂團之夜」，安排民歌歌手、客家原民樂團、親子全齡音樂劇、永和在地團體合演，與現場民眾一同享受音樂、戲劇、舞蹈的歡樂饗宴。

永和區公所表示，7月13日、7月20日、8月10日、8月17日每周六下午3點半開始，在仁愛公園有大人、小孩都喜愛的水滑梯、可愛跳床和球池氣墊遊戲場，還有可兌換獎品的草地遊戲、尋寶闖關體驗和街頭藝人表演秀。更多活動詳情請上「新北市永和區公所」官網或「新北市永和區公所－和平之鴿」臉書粉絲專頁查詢。