2024新北兒童藝術節登場　侯友宜邀親子共度快樂假期

▲2024新北兒童藝術節歡樂登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024新北市兒童藝術節7月13日至7月21日登場，13日舉行開幕活動，新北市長侯友宜偕同活動代言人鍾欣凌及「如果兒童劇團」經典角色「豬探長」，一起啟動怪獸王國城門裝置，象徵怪獸王國奇幻旅程正式展開。市民廣場從7月13日到7月21日每天皆規劃主題表演，除了如果兒童劇團開幕演出《小店‧小偷‧小豬探》外，還有身聲跨劇場、狂美交響管樂團、安徒生與莫札特的創意等團隊於週末帶來精采演出。

侯友宜表示，新北市兒童藝術節是市府在暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，辦理至今已邁入第16年，今年以「怪獸王國」為主題，規劃六大主題場域，包括歡樂廣場、怪獸城門、怪獸小徑、怪獸故事屋、奇幻城堡、天馬城鎮，14日起每天晚上還有劇團的表演，讓小朋友都能玩得開心，享受快樂的假期。

▲侯友宜偕同鍾欣凌及豬探長，一起啟動怪獸王國城門裝置。

活動期間在市民廣場有大型童話及城堡意象的藝術體驗裝置「泡泡王國」，邀請小朋友化身小騎士一起加入探險隊；「怪獸小徑」為來自國內、外藝術家創作的9件大型藝術裝置作品；市府大廳的「奇幻城堡」，讓小朋友免費體驗互動型藝術裝置。「天馬城鎮」位於板橋區府中捷運站附近的府中廣場，由天馬戲創作劇團帶來全臺首創的「Recircus 移動綠劇場」，帶來遊行表演、魔術、唱跳秀、馬戲戲劇等節目，並規劃市集、馬戲體驗區等周邊活動。

另外，去年風靡新北兒藝節現場的「卡牌挑戰任務」也強勢回歸，將不定期快閃出現「怪獸王國」中，讓大家挑戰蒐集全新卡牌。周間則有YOYO家族攜手卡通明星，充滿熱力與活力的唱跳表演。7月14日至7月20日，每日晚間8點半，則由西班牙的Caly Canto Teatro劇團帶來《The Wind Garden》（風之花園）遊走式演出。

文化局表示，今年兒藝節與財團法人遠雄文教公益基金會、財團法人育秀教育基金會攜手推出現場攤位體驗活動，其他還有統一超商、My Video、Mega city大遠百、麗寶百貨廣場股份有限公司、聯華食品等單位的參與，讓兒藝節活動內容更加豐富。更多活動訊息可上「新北市兒童藝術節」活動官網或臉書搜尋「新北市兒童藝術節」查詢。

▲新北市兒童藝術節以「怪獸王國」為主題，規劃六大主題場域。