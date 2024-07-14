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台南巿幸福志工授證　黃偉哲感謝社福中心志工熱情付出形

台南巿社會局13日在烏山頭湖境渡假會館辦理幸福志工授證及交流活動，共有128名志工出席，趙卿惠副市長見證幸福志工宣誓並親自頒發感謝狀給12個小隊長

▲台南巿社會局13日在烏山頭湖境渡假會館辦理幸福志工授證及交流活動，共有128名志工出席，趙卿惠副市長見證幸福志工宣誓並親自頒發感謝狀給12個小隊長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南巿社會局13日在烏山頭湖境渡假會館辦理幸福志工授證及交流活動，共有128名志工出席，趙卿惠副市長見證幸福志工宣誓並親自頒發感謝狀給12個小隊長，副市長特別感謝小隊長們帶領幸福志工隊傳遞溫暖分享愛，市府將持續透過推展多元志願服務，共創大台南幸福城市。

黃偉哲市長表示，台南市是志工的城市，台南市於112天下雜誌永續幸褔城市大調查社褔面向「志工人數占15歲以上人口比率」指標表現為六都第一，台南市政府社會局亦率領幸福志工隊，幫助市政及社會工作的推展，政府資源有限、民間力量無窮，感謝志工們協助形成善的循環。

社會局盧禹璁局長指出，為落實｢在地守護」的社會安全網政策，於12處社會福利服務中心成立幸福志工隊，現有志工人數共計201名，擔任社福中心館舍值班、各項活動支援及社福關懷等第一線工作，任務繁多，是社福中心最強而有力的後援。

台南巿社會局13日在烏山頭湖境渡假會館辦理幸福志工授證及交流活動，共有128名志工出席，趙卿惠副市長見證幸福志工宣誓並親自頒發感謝狀給12個小隊長

北區社福中心志工蔡悅琪，曾為成大醫院老人專科醫生，退休後加入志工隊，關懷獨老發揮己長，並協助脆弱家庭到宅衛生教育輔導工作；新豐區社福中心志工隊長張月瓊，是公部門進用的第一批社工人力，退休後緊接著成為社區志工，體現小時候當義工，長大當社工，退休後當志工，她繼續走在助人的道路上，日復一日不間斷；北門區社福中心113年起成立「足部清潔悅齡關懷志工小組」，成立初衷因服務過程中觀察獨居長輩們足部清潔狀況不佳，導致傷口感染，進而影響長輩健康狀況，許多獨居長輩均表示自己這輩子從沒被別人洗過腳，內心十分感動，不斷向志工們表示感謝，對志工們來說是一大肯定。

台南巿社會局13日在烏山頭湖境渡假會館辦理幸福志工授證及交流活動，共有128名志工出席，趙卿惠副市長見證幸福志工宣誓並親自頒發感謝狀給12個小隊長

社會局說明，台南巿目前已成立安平、安南、北門、玉井、善化、麻豆、新豐、新營、永康、東區、南區、北區等12處社會福利服務中心，可以就近服務弱勢家庭，並由市府在地團隊聯合提供最安心即時的多元服務。若民眾生活上需要協助或突然遭遇變故，可以就近至各社福中心詢問，也歡迎巿民加入志工行列，共創溫暖及綿密的社會安全網，洽詢電話06-2993992。

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