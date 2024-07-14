全國童軍大露營再度拜訪台南　黃偉哲邀請國內外童軍領袖交流及參訪

▲全國童軍大露營總部特別邀請13國共78位國際貴賓蒞臨台南市政府拜會副市長並進行意見交流，並於會後共同享用由台南在地美食料理的特色饗宴，同時認識台南400的古都文化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



以「童心協力、懷抱國際、邁向永續」為主題的第12次全國童軍大露營，已於台南市走馬瀨農場盛大登場，全國童軍大露營總部特別邀請13國共78位國際貴賓蒞臨台南市政府拜會副市長並進行意見交流，並於會後共同享用由台南在地美食料理的特色饗宴，同時認識台南400的古都文化。





台南市長黃偉哲表示，感謝全國童軍大露營總部的用心，讓台南400更添國際風采，今年適逢台南400，台南作為台灣歷史悠久的城市，不僅擁有豐富的文化遺產和獨特的地方美食，更是一個理想的國際交流和全國活動舉辦地，這次非常歡迎全國童軍的到來，台南將鼓勵更多的國際組織和團體來台南舉辦活動，分享這座城市的魅力與熱情。





台南市觀光觀光局林國華局長表示，這次的交流貴賓包含了中華民國童軍總會監事主席連怡斌教授、中華民國童軍總會前理事長趙守博前資政、中華民國童軍總會國際委員楊永欽教授以及來自國外的亞太區童軍委員會副主席 Simon Rhee、亞太區童軍委員會副主席 Somboon Bunyasiri以及世界童軍委員會委員 Mori Cheng，為了歡迎貴賓的到來，本次特別贈送龍鳳祥交趾陶藝術創作作為主禮，並準備台南400限定熱蘭遮堡薯條以及在地芒果乾作為國際貴賓伴手禮，讓童軍大露營參訪成員不僅感受台南的土地文化，也品嘗在地美食點心。





觀光觀光局表示，本次的全國童軍大露營國際貴賓拜訪行程，除了拜會副市長並進行意見交流之外，亦安排整天台南參訪行程，包含安平古堡、安平樹屋、安平老街及孔廟，並將參觀特別為了台南400所推出的台南城市展，讓國際貴賓更能了解台南的文化古都魅力。