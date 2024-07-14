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獨／口罩男回高雄！涉林士傑案證據不足　父母連夜接回但未返家

▲張姓男子被檢察官無保飭回，父母親趕往台南接人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張姓男子被檢察官無保飭回，父母親趕往台南接人，晚間10點多回到家。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台南市漁會理事長林士傑的槍殺案件進展，警方在12日於高雄仁武區逮捕了一名被稱為「口罩男」的張姓嫌犯，並將其帶回偵訊。然而，台南檢察署在對張男進行複訊後，認為目前並無足夠的明確事證，證明張男與此案有關，所以將他無保飭回，而張姓男子的父母親也連夜趕到台南，將兒子接回高雄。

13日晚間檢察官將張姓男子「無保飭回」，不過對他實施住居限制、禁止出境和出海。聽到這個消息，張家父母親連夜開車到台南接回兒子，大約晚間10點多左右回到住處，不過車上僅有父親跟母親，卻不見張男身影，面對記者的詢問，父母顯得非常低調。

記者問是不是去接兒子回家？張父表示回來了，不過就在記者表明身份後，父親則是轉頭回了一句「沒有要接受採訪」，母親則是在旁邊連連出聲：「沒有、沒有，請不要打擾我們。」然後兩人就迅速回到屋內，沒有看到張姓男子的身影，疑似將張男送到別處。

▲張姓男子被檢察官無保飭回，父母親趕往台南接人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張姓男子父親證實人已經接回來了，但不卻見他的身影 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張姓男子被檢察官無保飭回，父母親趕往台南接人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張姓男子的母親非常低調，快步走進屋內。（圖／記者吳奕靖攝）

張姓男子（27歲）目前在開挖土機，之前是從事「殯葬業」，名片上頭的頭銜還為「執行長」，專門做「意外死亡」的案子，在業界也是小有名氣，後來可能做得不好，所以想要投靠轉做「花藝」，後來被人拒絕。據知情人士了解，張男被抓之後，比對槍手殺人的監視器畫面，知情人士都說不太可能是他，因為身形小了一號，張男約165公分高，而且對於張男的評價都是較為「膽小」，因此不太可能是殺人兇手，大家對他為何被抓，只說「很難聯想在一塊」，不排除是權利車前車主留下口罩的誤抓事件。

台南警方也認為張男可能並非真正的槍手。根據多方線索，張男的行為模式引人疑惑，他在案件中的角色仍待確認。警方目前也已鎖定另一名嫌疑人，並正在追捕中。警方懷疑，張男可能只是用來掩護真正槍手的煙霧彈，這樣的推測源於在槍手所住汽車旅館內收集到的生物證據與張男的DNA不吻合，張男可能是負責設立擊斃林士傑的槍手逃逸路線的共犯。從張男的臉書動態來看，他對於「權利車」的買賣非常熟悉，而案件中涉及的兩輛作案車輛都是權利車。

但張男的父親和鄰居都表示，張男不可能與此案有關，他們都認為張男是個好人，對於他可能涉及此案感到驚訝。如果張男真的是槍手，那麼他為何能在犯案後如無事人般的住在家裡、甚至在犯案的次日還在臉書上發表動態？這些都是令人困惑的問題。

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