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2024職安周　台南關子嶺健走3000勞工逗陣行

▲2024「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，14日在台南白河關子嶺仙草實驗國小關嶺分校舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，14日在台南白河關子嶺仙草實驗國小關嶺分校舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局於14日在台南白河關子嶺仙草實驗國小關嶺分校，舉辦2024「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，3千多位勞工朋友熱情響應，王鑫基局長與現場熱情民眾作伙走出健康。

▲2024「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，14日在台南白河關子嶺仙草實驗國小關嶺分校舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

健走活動有好康又健康，許多勞工朋友全家大小攜手同遊，千人參與場面盛大，陳亭妃立委、林俊憲立委服務處及李宗翰議員服務處虎山里吳昕璨里長、蔡育輝議員服務處吳英傑執行長、沈家鳳議員陳秀鳳副執行長、張世賢議員服務處陳賢端主任、台南市總工會陳水林理事長、大台南總工會鄭山林理事長、陳美靜副理事長、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、台南市產業總工會黃育德秘書長、嘉南藥理大學職安系賴振立系主任、西拉雅風景區管理處徐秀金科長等貴賓也到場同樂。

▲2024「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，14日在台南白河關子嶺仙草實驗國小關嶺分校舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長於開幕時呼籲，勞工朋友「重職安、愛健康」健康動起來，今日勞工局辦理「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，讓勞工朋友全家大小漫遊關子嶺，欣賞關嶺美景兼紓壓。王局長也特別呼籲南部夏季多雨，事業單位及勞工朋友要重視職場安全衛生的工作，尤其是潮濕環境「感電」危害預防及夏季「致災性降雨」之工程安全管理。而暑假來臨，同學們常利用這段時間到餐廳、超商、加油站等打工，但由於學生多為職場新手，稍有不慎易發生職業災害，為保障工讀生之作業安全，王鑫基局長強調各事業單位應提供安全的工作環境、完整的教育訓練及符合標準的必要安全衛生設備。

▲2024「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，14日在台南白河關子嶺仙草實驗國小關嶺分校舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，勞工局積極推動「勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」，至今已輔導成立39個安衛家族，透過大廠帶小廠協助中小事業單位做好安全衛生工作，希望為勞工朋友們打造安全、健康工作環境；除針對在職勞工，勞工局也透過職業安全衛生法令校園巡迴宣導，讓同學了解職場常見危害，培養正確的工作安全態度，希望同學們有平安、快樂的打工經驗。同時，勞工局也藉著本次健走活動主題宣導「做職安、保平安」，強化市民職業安全衛生意識，重視工作安全與健康。

▲2024「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，14日在台南白河關子嶺仙草實驗國小關嶺分校舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次健走活動選在風光明媚的白河區關子嶺風景特定區，也有獨特的泥漿溫泉，位於白河區的「臺南市關子嶺勞工育樂中心」目前以OT方式委由村野大飯店股份有限公司經營。本次活動村野大飯店也大力支持，提供點心讓大家補充體力，還有開放100個名額給參加健走活動的民眾可至關子嶺勞工育樂中心（富野溫泉會館），以超低價100元之優惠享受大眾泡湯設施，讓勞工朋友全家一同度過美好假日時光。

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