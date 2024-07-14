槍手離川普不到150m！專家：普通射手都能命中　特勤局被轟失職

▲川普13日在賓州造勢時遭到槍擊，臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手，高喊「戰鬥」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國前總統川普13日在造勢活動上遇襲，年僅20歲的槍手在犯案前約4分鐘爬上屋頂，並躲過重重維安與反狙擊小組的戒備，持AR步槍在距離川普不到150碼（約135公尺）的地方成功開槍，儘管川普僅受到輕傷，但美國特勤局（U.S. Secret Service）仍被質疑嚴重失職。

根據ABC NEWS報導，該起槍擊除了造成川普右耳受傷外，也導致1名支持者死亡、多人受傷，至少2人重傷。根據目擊者證詞，事發前3至4分鐘，20歲的賓州槍手庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks）手持AR步槍爬上造勢會場外的某建築屋頂，隨後朝川普所在的看台位置，連開十多槍。

▲川普遇槍擊，特勤局狙擊手隨即衝上舞台。（圖／達志影像／美聯社）



《美聯社》對超過12段影片、照片以及現場的衛星圖像進行分析，發現槍手所在的場外制高點，竟然出奇地靠近川普所在的會場看台。事發後，有民眾拍到槍手遭到狙擊手擊斃陳屍在屋頂的照片，而這名身穿灰色迷彩服的男子所在位置就在造勢會場北邊的一個工廠屋頂上。

該屋頂距離川普演講看台僅135公尺，而這個距離近到只要是有受過基本訓練的普通槍手，都可以輕易準確擊中人體目標。作為參考，美軍新兵在基礎訓練中必須在距離150公尺之處擊中縮小版的人體目標，才能獲得M16步槍的資格認證。而槍手所持有的AR-15步槍是M16軍用步槍的半自動民用版本。

▲川普與槍手距離僅135公尺。（圖／記者陳宛貞製圖）



這起事件也被認為是特勤局在核心職責上的嚴重失職。特勤局則表示，槍手開槍後，隨即就被特勤人員擊斃。

聯邦調查局（FBI）14日確認槍手是來自賓夕法尼亞州的20歲男子庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。FBI對於槍手能夠朝舞台開槍感到震驚。事實上，事發當時，特勤局的反狙擊小組和反突擊小組都在現場。

其中反狙擊小組代號為「赫拉克勒斯」（Hercules，大力士），配備遠距離雙筒望遠鏡與狙擊步槍以應對遠距離威脅。反突擊小組代號為「鷹眼」（Hawkeye），主要負責消除威脅，讓其他特勤人員能夠保護並撤離受保護人員。