美11名總統遇暗殺4人身亡　他腦漿濺出「倒在第一夫人身上」

▲川普13日在賓州造勢時遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日遭槍擊震驚國際，CNN與美聯社整理報導，美國史上11名總統曾遭遇暗殺，其中4人遇刺身亡。而一名前特勤局人員回憶，小甘迺迪中彈時，血液、腦漿、顱骨碎片噴飛，往左邊傾斜後，倒在第一夫人賈桂琳身上。

第16任總統林肯（Abraham Lincoln）



林肯是美國史上第一名遭暗殺的總統，1865年4月14日，他與妻子在劇院看表演時，突然被子彈擊中後腦，緊急送往對街一間房屋接受治療，隔日早上宣告不治。

林肯對於非裔權利的支持，被認為是槍手行凶動機。因為案發2年前，他在南北戰爭期間發布《解放奴隸宣言》，而槍手是袒護奴隸制與南方邦聯的演員布斯（John Wilkes Booth）。

▼林肯在華盛頓特區福特劇院遇刺身亡。（圖／達志影像／美聯社）



第20任總統加菲爾（James A. Garfield）

1881年7月2日，加菲爾步行穿越華盛頓特區一處火車站，想要前往東北部新英格蘭地區（New England）時，被槍手吉特奧（Charles Guiteau）攻擊。他在白宮療傷數周，之後送往紐澤西，卻於9月身亡，死時僅就職6個月。

第25任總統麥金利（William McKinley ）



1901年9月6日，麥金利在紐約州水牛城演講時遇刺，當時他正在跟排隊群眾握手，卻遭隊伍中一名失業男子近距離連開2槍，原本被醫師預計能夠康復，傷口周圍卻開始出現壞疽，在展開第二任期的6個月、也就是1901年9月14日去世。

▼小甘迺迪被暗殺大約1分鐘前，在車上向民眾揮手致意。（圖／達志影像／美聯社）

第35任總統小甘迺迪（John F. Kennedy）

1963年11月22日，小甘迺迪與第一夫人賈桂琳（Jacqueline Kennedy）乘坐總統車隊，行經德州達拉斯迪利廣場（Dealey Plaza）時，遭連開多槍暗殺。他被緊急送往帕克蘭紀念醫院（Parkland Memorial Hospital），但很快就宣告不治。

衛報報導，前特勤局人員的希爾（Clint Hill）在回憶錄中寫道，他當時沒看見任何引人擔憂的事物，卻突然聽見右側傳來爆裂聲，「我看到總統抓著他的喉嚨，開始往他的左側倒下。我那時就知道，他顯然是中彈了。」

希爾趕緊衝上去保護總統與第一夫人，卻目睹另一發子彈擊中小甘迺迪的後腦，「隨之而來的血液、骨頭碎片、大腦物質……總統的身體進一步往左傾斜，最終倒在她的腿上」，而他當下就知道，總統不可能活下來了。

「逃過暗殺」美總統、候選人一次看 他子彈卡胸口繼續演說