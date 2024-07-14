川普遭槍擊！PTT狂喊「美國阿扁」大選勝負已分：台灣演過一遍了

▲川普造勢遭槍擊滿臉血。（圖，下同／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日在賓州出席造勢活動，不料在演說過程中，卻遭埋伏在外的槍手開槍暗殺，右側臉部、耳朵都是血，見血後川普還起身高喊「Fight」，有網友直呼川普根本是「美國阿扁」，認為此舉可能影響選情，「川普只要活著就贏了」，也有網友擔心股市震盪。

有網友在PTT轉發新聞，川普在賓州造勢時，遭槍手暗殺未遂，右耳、右側臉部都是血，當時他還沒反應過來，只是覺得右耳不適，伸手摀臉蹲下。之後維安人員要將川普護送下台，他則不斷要隨扈「等一下」，還握拳舉手，向在場支持者大喊「戰鬥！戰鬥！（fight! fight!）」

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留言區不少網友提到2004年的319槍擊案，尋求連任的時任正副總統陳水扁、呂秀蓮遭到槍擊，「歷史總是不斷上演」、「說到選舉，台灣獨步世界」、「這劇情台灣是不是演過」、「美國阿扁」、「阿扁：這侵權了喔」、「台灣領先20年」。

有網友認為，槍擊事件將會影響選情，並可能提升川普的支持度，「要選上了嗎」、「看來大選已結束，勝負已分」、「川普只要活著就贏了」、「贏定了吧」、「川普鐵定當選了」、「先恭喜川普當選了」。也有人擔心股市受影響，「星期一台股要崩幾千點」、「明天股市會綠一片嗎？」

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）



據了解，槍手是來自賓州伯特利公園（Bethel Park）的克魯克斯，這起攻擊案導致2人死亡，包括克魯克斯與一名無辜觀眾，另有多人受傷，其中2人情況嚴重。

執法部門指出，克魯克斯企圖暗殺川普，埋伏在會場外部、舞台左後方的制高點，在距離川普約120至150公尺處，使用一把AR-15系列步槍，發射至少8枚子彈，但目前犯案動機不明。