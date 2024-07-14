FBI證實「槍手企圖暗殺川普」　認了聽見槍響才知有槍手

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日出席賓州活動遇襲，槍手遭特勤局人員擊斃。針對這起事件，在賓州稍早召開的記者會上，聯邦調查局（FBI）認定嫌犯鎖定川普企圖暗殺，槍手動機仍待釐清。

CNN、衛報等報導，聯邦調查局在記者會上證實，直到槍聲響起的那一刻，執法機構才得知川普造勢會場附近的建築物上有可疑人物，「今晚我們確認針對前總統川普的暗殺企圖」，當局正努力調查嫌犯以及犯案動機，已初步掌握槍手身分，但現階段不會公布他的姓名。FBI指出，由於槍手沒有攜帶身分證件，正透過生物辨識與DNA進行確認。

FBI特別探員羅傑克（Kevin Rojek）也稱，槍手在執法機構沒有掌握位置的狀態下開數槍是令人驚訝的，仍在進行相關瞭解，「對於究竟發生何事、此人如何進入這個地點、他擁有什麼類型的武器，將會進行長期調查，可能耗時數日、數周、數月。」

警方呼籲群眾提供相關資訊以及手機影像，不過稍早有消息傳出，嫌犯是來自賓州的一名20歲男性。執法部門表示，當前首要任務是要找出企圖暗殺川普的犯案動機，以及是否有其他人參與其中。

整起槍擊事件造成一名男性死亡，另外兩名男性受重傷，當局還在調查事發經過，包括有目擊者宣稱看見槍手爬上屋頂。賓州警局表示，已收到相關證詞，執法部門針對部分可疑活動做出應對，同時藉由調查讓當局看看當中是哪裡出現疏失，以及未來能夠做更好的地方。