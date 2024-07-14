「逃過暗殺」美總統、候選人一次看　他子彈卡胸口繼續演說

▲川普臉部爆血，向支持者高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日賓州造勢槍擊案震驚國際，CNN整理出該國史上曾遭遇暗殺，但幸運躲過一劫的總統、前總統及候選人名單。其中，老羅斯福總統胸口中彈後，竟然忍耐著傷勢，堅持等到演說結束，才願意就醫。

傑克森總統（Andrew Jackson）

1835年，傑克森在國會大廈參加葬禮時遭遇槍擊。槍手開了2槍，但槍枝故障。

老羅斯福總統（Theodore Roosevelt）

老羅斯福1912年再度競選總統期間，前往威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）演講途中遭遇槍擊。他發現自己沒有咳血之後，判斷子彈並未穿透肺部，竟堅持完成90分鐘演說，才願意就醫。

X光檢測顯示，子彈卡在右側第四根肋骨上，被厚重大衣、金屬眼鏡盒、大衣內部口袋裡50頁的演講稿，大幅減緩速度，因此儘管射入胸口卻不致命。由於醫師研判取出子彈更危險，因此子彈此後都留在老羅斯福體內。

▼美國老羅斯福總統受人愛戴。（圖／達志影像／美聯社）



小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）



1933年，小羅斯福已經是總統當選人，在佛州邁阿密時遭遇槍擊。槍手沒有被擊中他，卻殺死了時任芝加哥市長塞爾馬克（Anton Cermak）。

杜魯門總統（Harry Truman）



杜魯門在小羅斯福過世後接任總統，1950年在白宮對面，險些遭波多黎各民族主義者暗殺。

阿拉巴馬州前州長華萊士（George Wallace）



華萊士是一名種族隔離主義者，1972年第三度競選總統時，在華盛頓特區近郊的一場造勢活動結束後遭槍擊，儘管倖存下來，但腰部以下癱瘓。

福特總統（Gerald Ford）



福特1975年連續2次面臨暗殺，9月5日在加州沙加緬度（Sacramento）遭邪教組織曼森家族（Manson Family）信徒開槍，但對方並未上膛而失敗，9月22日又在舊金山遭激進份子連開2槍，但都沒有命中。

▼美國前總統雷根也曾遭遇暗殺。（圖／達志影像／美聯社）



雷根總統（Ronald Reagan）

1981年，雷根在華盛頓特區的希爾頓大飯店演講，離開時卻遭遇槍擊，肺部中彈、嚴重內出血，但及時搶救而倖存。他的新聞秘書布雷迪（James Brady）則因為頭部中彈，終身癱瘓。

歐巴馬總統（Barack Obama）



2011年，一名愛達荷州男子在白宮朝著歐巴馬開槍，被指控企圖暗殺總統。

至於被暗殺身亡的美國總統，包括第16任總統林肯（Abraham Lincoln）、第20任總統加菲爾（James A. Garfield）、第25任總統麥金利（William McKinley ）、第35任總統小甘迺迪（John F. Kennedy）。