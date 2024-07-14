►層層保護卻出包！川普遇襲「特勤局慘了」　質疑聲浪大增：徹底失敗

▲川普13日遇襲時，隨扈與特勤局在第一時間就做出反應，以肉身保護川普，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日在賓州遇襲，暴露了美國長期以來明顯的安全漏洞。儘管川普在槍擊案發生後，第一時間就對特勤局與其他執法部門的快速反應表示感謝，但民間的批評聲浪始終沒有平息，對特勤局（USSS）是否失職表示質疑，怒斥「這是特勤局徹底的失敗」。

據BBC報導，暗殺事件發生後，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）就在社群平台X誓言將對此進行全面調查，「美國人民有權知道真相。我們將讓特勤局局長齊特爾（Kimberly Cheatle），以及國土安全部（DHS）和聯邦調查局（FBI）的相關官員出席聽證會。」

特勤局發言人也向《國會山報》證實，當局已同意向眾議院監督委員會通報這起攻擊事件的詳細情況，而這也意味著特勤局將接受國會的質詢，並解釋他們在保護前總統過程中的措施和失誤。這項舉措旨在回應公眾的關切，並確保未來不會再發生類似的安全漏洞。

退休的特勤局主管麥克唐納（Bobby McDonald）告訴路透社，「川普確實有一個非常強大的保護小組一直跟著他，但他不一定能得到所有可用的資源，所以我認為這起事件還需要經過調查，並制定更好的保護方案，以確保未來不再有類似事件發生。」