南韓也曾爆多起襲擊案！前總統夫婦「槍擊身亡」　黨代表遇恐怖割頸

▲川普13日在賓州造勢時遭到槍擊，令人聯想過去南韓曾發生多起政治人物暗殺事件。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國前總統川普於當地時間13日出席賓州造勢活動，慘遭年僅20歲的白人男性持步槍在遠處射殺，幸好只有右臉出現傷勢。消息一出，全球各國領導人都出面譴責暴力。其中，過往發生多起暗殺事件的南韓，其實也絕非安全地帶，尤其先前在野黨主席李在明遇襲、前總統朴正熙遇刺身亡。

根據韓媒《News1》，川普在賓州造勢現場進行演說，當他談及邊境非法移民問題時，突然遭到20歲白人男性開槍射殺，提詞機的碎片劃過川普的耳際，全球一致譴責民主社會內的暴力。在此之際，南韓政治其實也存在高度風險，總統或在野黨主要人物在進行公開行程時，有遭到襲擊的風險，光是今年就有2起。

▲南韓共同民主黨黨魁李在明釜山遇襲。（圖／VCG）

今年可謂是多事之秋，南韓「最大在野黨」共同民主黨黨代表李在明1月2日造訪釜山廣域市江西區加德島新機場興建預定地，當他和支持群眾見面談話時，慘遭一名頭戴寫有「我是李在明」帽子的67歲金姓男子持刀襲擊，導致頸部鮮血直流，接受2個多小時手術。

針對殺害李在明未遂的嫌疑，釜山地方法院本月5日判處金姓男子15年徒刑，金男對此提出上訴。

至於執政黨國民力量的國會議員裴賢鎮，則是於1月25日在首爾特別市江南區清潭洞某大樓，慘遭身分不明的男性以鈍器襲擊，該名男子行兇前還反覆確認「妳就是國會議員裴賢鎮嗎」。

▲▼南韓國民力量國會議員裴賢鎮遇襲。（圖／VCG）

靠軍事政變成為南韓總統的朴正熙，曾經於1974年8月15日前往首爾市獎忠洞國立劇場，出席第29周年光復節紀念活動，然而卻慘遭在日本朝鮮人總聯合會的文世光（日本大阪出身的北韓裔間諜，日本姓名為南條世光）持槍暗殺，雖然逃過一劫，不過其妻子陸英修卻中彈身亡。

1979年10月26日，朴正熙慘遭中央情報部長金載圭持槍射殺身亡。朴正熙、陸英修兩人之間的長女朴槿惠，因為兩次暗殺而先後喪失雙親，當時在法國留學的她被迫回國奔喪。

南韓前總統朴槿惠的人生被迫和行刺、暗殺扯上關聯，自從她踏上政壇後，終於當選成為第一大保守派政黨「大國家黨」（國民力量、自由韓國黨、新世界黨前身）的黨代表，成為該黨的「選舉女王」，她曾於2006年前往首爾市新村現代百貨公司前，為首爾市長參選人吳世勳（現首爾市長）輔選，卻慘遭男子持美工刀劃傷下巴。

▼南韓前總統朴槿惠與父親朴正熙。（圖／達志影像／美聯社）

▲2006年，當時擔任大國家黨黨魁的朴槿惠在首爾參加地方選舉造勢活動，慘遭兇嫌持美工刀襲擊劃臉。（圖／達志影像／美聯社）

朴槿惠在總統任內期間，因為閨蜜門干政案、世越號事件等而被罷免下台，入獄成為階下囚。文在寅即將卸任前，同意特赦朴槿惠。朴槿惠2022年3月24日從三星首爾醫院出院、回到位於大邱市的住處，當她在住家前發表談話時，遭到一名男子扔擲燒酒瓶，瓶身掉落在朴槿惠2公尺前的道路上，現場傳來玻璃碎裂聲，身著黑衣的維安人員旋即用肉身護住朴槿惠。

另外，前共同民主黨黨代表宋永吉也曾經於去年3月在首爾市新村街頭，遭到同樣支持共同民主黨的YouTuber持鈍器重擊後腦杓。

過去韓半島（朝鮮半島）在大韓帝國時期，曾在《第三次日韓協約》下淪為日本的保護國，韓國獨立運動志士安重根1909年前往中國哈爾濱，在哈爾濱火車站開槍擊斃曾出任日本首任朝鮮統監府統監伊藤博文。