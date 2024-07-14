槍手身分公布！　FBI證實「20歲賓州男性」企圖暗殺川普

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遭遇槍擊，如今槍手身分已被證實是20歲男性克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），並且來自賓州當地。

▲川普賓州造勢遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

ABC、路透、紐約時報等外媒報導，美國聯邦調查局（FBI）於當地時間14日凌晨證實，槍手是來自賓州伯特利公園（Bethel Park）的克魯克斯。發言人說，「這仍是一起正在積極調查中的案件」，呼籲知情民眾向當局提供線索、協助調查。

另據紐約郵報，根據州選民身分紀錄，克魯克斯登記為共和黨選民。

川普13日傍晚抵達賓州造勢，未料才上台演說幾分鐘，現場就傳出多起槍響，特勤局人員趕緊衝上前去「肉身」保護前總統，支持者們也紛紛尖叫蹲下。

▲川普滿臉是血，依然堅持向支持者致意。（圖／達志影像／美聯社）



川普耳朵上緣受傷，儘管滿臉是血，仍高舉拳頭向支持者們大喊「戰鬥」。他目前已經出院抵達紐澤西州，預計15日如期出席威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）的共和黨全國大會，正式接受候選人提名。

執法部門指出，克魯克斯企圖暗殺川普，埋伏在會場外部、舞台左後方的制高點，在距離川普約120至150公尺處，使用一把AR-15系列步槍，發射至少8枚子彈，但目前犯案動機不明。由於槍手身在維安管制區外，並未接受安檢。

這起攻擊案導致2人死亡，包括克魯克斯與一名無辜觀眾，另有多人受傷，其中2人情況嚴重。

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▼ 川普及槍手相對位置。（圖／記者陳宛貞製圖）