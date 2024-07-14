中鋼台電考試爆舞弊「錄取收百萬」　5年撈1.2億！主謀判4年半

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署前年追查中油、台電、中鋼國營事業招考爆發的電子舞弊案，查出以吳姓主嫌為首的集團透過聘請解題學生作答，再報答案給戴耳機作弊考生，錄取酬勞至少120萬，錄取的考生後來又回集團當槍手，初估5年作弊考生上百人，獲利上億，高雄地院審理後，判處吳姓等6名嫌犯4年6月到1年10月不等徒刑。

高雄地檢署是在2021年接獲檢舉，指中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，雄檢檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官蔡杰承立即指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，並於2021年10月12日、11月1日、2022年1月4日陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，共搜索17處，傳訊8名被告及多名證人，並扣得大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等電子舞弊器材。

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢、調發現，整個集團由吳姓男子為首，他曾因協助國考生作弊，被判刑8月，但後來仍重操舊業，並利用電子設備進行作弊，集團鎖定國營事業新進人員考試，讓有意舞弊的考生須先支付2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案至考生配戴的耳機舞弊。

通過筆試後，集團在筆試放榜後還會提供如協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務。經清查集團自2016年起已介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人。若以每人委請作弊費用最少120萬元計算，集團不法獲利初估達1億2120萬元以上。

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了吳姓主嫌和女友外，檢、廉還查出32歲台電基層現職員工郭姓男子、34歲中鋼現職員工林姓男子以及其配偶34歲陳姓女子等人在錄取後，也聯手吳男進行舞弊，檢方偵結將吳男等6人起訴。

法院審理時，吳男等人坦承部分犯行，只承認大約幫忙了20名考生，但法官根據作弊考生的自白，認定吳男等人犯行明確，吳男因擔任主謀、分配工作要角，獲取高比例報酬，遭判處徒刑4年6月，集團其餘5人，法官依據他們在舞弊集團內具體工作分擔內容， 依詐欺罪判1年10月至3年2月不等徒刑，全案可上訴。