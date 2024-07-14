　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中鋼台電考試爆舞弊「錄取收百萬」　5年撈1.2億！主謀判4年半

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署前年追查中油、台電、中鋼國營事業招考爆發的電子舞弊案，查出以吳姓主嫌為首的集團透過聘請解題學生作答，再報答案給戴耳機作弊考生，錄取酬勞至少120萬，錄取的考生後來又回集團當槍手，初估5年作弊考生上百人，獲利上億，高雄地院審理後，判處吳姓等6名嫌犯4年6月到1年10月不等徒刑。

高雄地檢署是在2021年接獲檢舉，指中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，雄檢檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官蔡杰承立即指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，並於2021年10月12日、11月1日、2022年1月4日陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，共搜索17處，傳訊8名被告及多名證人，並扣得大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等電子舞弊器材。

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢、調發現，整個集團由吳姓男子為首，他曾因協助國考生作弊，被判刑8月，但後來仍重操舊業，並利用電子設備進行作弊，集團鎖定國營事業新進人員考試，讓有意舞弊的考生須先支付2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案至考生配戴的耳機舞弊。

通過筆試後，集團在筆試放榜後還會提供如協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務。經清查集團自2016年起已介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人。若以每人委請作弊費用最少120萬元計算，集團不法獲利初估達1億2120萬元以上。

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了吳姓主嫌和女友外，檢、廉還查出32歲台電基層現職員工郭姓男子、34歲中鋼現職員工林姓男子以及其配偶34歲陳姓女子等人在錄取後，也聯手吳男進行舞弊，檢方偵結將吳男等6人起訴。

法院審理時，吳男等人坦承部分犯行，只承認大約幫忙了20名考生，但法官根據作弊考生的自白，認定吳男等人犯行明確，吳男因擔任主謀、分配工作要角，獲取高比例報酬，遭判處徒刑4年6月，集團其餘5人，法官依據他們在舞弊集團內具體工作分擔內容， 依詐欺罪判1年10月至3年2月不等徒刑，全案可上訴。

ET快訊
黃子韜爆「城堡＋滿山粉紅花」求婚徐藝洋！　戀情瘋傳4年時間軸
快訊／川普遇刺後首度現身！　自行步出專機
FBI證實「槍手企圖暗殺川普」　認了聽見槍響才知有槍手
江坤俊「消瘦」現身機場！　身旁不見妻女
「逃過暗殺」美總統、候選人一次看！　他子彈卡胸口繼續演說
川普右耳都是血！　網細想1點好抖「槍手意圖明顯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

暱稱「地藏、陳冠吸」！警扮修路工人埋伏　2毒販1收押1交保

獨／口罩男回高雄！涉林士傑案證據不足　父母連夜接回但未返家

文山死亡車禍真相曝光！竹聯幫成員毒駕　撞死等紅燈騎士

中鋼台電考試爆舞弊「錄取收百萬」　5年撈1.2億！主謀判4年半

台東大亂鬥！2男追撞賓士亮開山刀　被警拉下車趴地狼狽畫面曝

獨／常客是藥頭！檳榔攤被當交易點「毒品自取」　闆娘無辜遭衝場

景美市場水果攤商背包被偷　珍貴吊飾無價...警3小時追回

獨／私吞百萬贓款！少男少女遭5煞軟禁　水房嗆警：我又沒怎樣

被看護人身體多處瘀傷　菲籍女看護否認施暴…判決出爐

超哥紅色「大牛」新北違停被拖吊　網友留言驚呼「超派」

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

暱稱「地藏、陳冠吸」！警扮修路工人埋伏　2毒販1收押1交保

獨／口罩男回高雄！涉林士傑案證據不足　父母連夜接回但未返家

文山死亡車禍真相曝光！竹聯幫成員毒駕　撞死等紅燈騎士

中鋼台電考試爆舞弊「錄取收百萬」　5年撈1.2億！主謀判4年半

台東大亂鬥！2男追撞賓士亮開山刀　被警拉下車趴地狼狽畫面曝

獨／常客是藥頭！檳榔攤被當交易點「毒品自取」　闆娘無辜遭衝場

景美市場水果攤商背包被偷　珍貴吊飾無價...警3小時追回

獨／私吞百萬贓款！少男少女遭5煞軟禁　水房嗆警：我又沒怎樣

被看護人身體多處瘀傷　菲籍女看護否認施暴…判決出爐

超哥紅色「大牛」新北違停被拖吊　網友留言驚呼「超派」

桑切斯首度進明星賽！　費城人8球員入選創隊史紀錄

女伴愛愛不滿意「3大問題曝光」　應召女郎：一堆男人體位做錯

暱稱「地藏、陳冠吸」！警扮修路工人埋伏　2毒販1收押1交保

女星整復被弄骨折⋯網巧遇「她健步如飛」！鄭靚歆怒了：誰那麼無聊

川普遇刺後首度現身！　自行步出專機「親切揮手」

獨／口罩男回高雄！涉林士傑案證據不足　父母連夜接回但未返家

未來之星賽相隔8年有台灣球員　李灝宇替補上陣

CNN曝「川普早就擔心被暗殺」　遇襲後向支持者發誓：絕不投降

新北第7家！壽司郎「板橋首店」籌備中　高雄也要開出第6家

不是八大！她激推「1職業」爽賺萬元小費　網揭真相：看運氣

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

林士傑恐被心腹害死！疑小弟在外黑吃黑滋事

獨／六福村水樂園驚傳意外！男玩5樓高滑水道「滿臉血」

殉職警妻招魂　喊「帶你回家」才允筊

轎車闖平交道撞新自強號　乘客還原現場

「口罩男」恐只是煙霧彈！DNA比對不符

槍殺林士傑恐遭處理掉！台南警喊話槍手：盡速投案

三重警黃瑋震殉職！同仁淚崩列隊敬禮：任務結束

更多熱門

相關新聞

群眾喊「他有槍」　槍響狂傳竄逃畫面曝光

群眾喊「他有槍」　槍響狂傳竄逃畫面曝光

美國前總統川普13日遇襲爆血震驚各界，依據現場民眾拍攝到的畫面，正當川普在台上講話時，有人大喊「他有槍」、「他在屋頂上」，接著就傳出陣陣槍響。

槍殺林士傑恐遭處理掉！台南警喊話槍手：盡速投案

槍殺林士傑恐遭處理掉！台南警喊話槍手：盡速投案

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

「口罩男」恐只是煙霧彈！DNA比對不符

「口罩男」恐只是煙霧彈！DNA比對不符

關鍵字：

中鋼台電電子舞弊百萬員工槍手1.2億

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

川普造勢槍擊2人身亡

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

病毒大爆發！　全家都中鏢

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面