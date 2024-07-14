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川普造勢槍擊驚險倖存　馬斯克質疑特勤人員「慢半拍」：應引咎辭職

▲▼川普槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在賓州造勢時遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普出席賓州造勢活動時慘遭槍擊，右耳頓時鮮血直流，埋伏在數百公尺外倉庫屋頂的槍手，旋即遭到特勤人員擊斃，外傳該名槍手為一名白人男性。事後，現場民眾接受採訪時，透露曾發現行跡可疑的人攜帶步槍。全球首富馬斯克分享影片，認為特勤局局長和負責人應該引咎辭職。

根據美媒《紐約郵報》，川普於當地時間13日在賓州巴特勒出席造勢活動，當他談到邊境非法移民問題時，慘遭一名疑似白人男性爬上400英尺外的倉庫屋頂開槍射殺，提詞機的碎片波及至川普的右耳，導致川普右側臉部鮮血直流，現場目擊者證實，曾目睹一名手持步槍的狙擊手在屋頂上爬行。

▲▼ 川普及槍手相對位置。（圖／記者陳宛貞製圖）

▲川普及槍手相對位置。（圖／記者陳宛貞製圖）

一名頭戴「MAGA 2020」紅色棒球帽的男性接受BBC採訪時表示，「你可以清楚看到他（槍手）拿著步槍！我們瘋狂向警察指著這名男子，並向警方表示，『這個傢伙在屋頂上拿著步槍』，然而警察卻只回應『嗯？』，顯然不知道發生什麼事。」

該名目擊者聲稱，他和他的朋友在特勤人員的注視下，曾經試圖警告警方，直到槍手開了5至8槍，他才目睹特勤人員迅速採取行動，並向暗殺川普的槍手開槍，「把槍手的頭打爆」。

目擊者表示，槍聲「100%」來自攜帶步槍的男人，而他早在開槍前的3、4分鐘，就已經爬到屋頂上，「行跡可疑的武裝男子在那裡待了幾分鐘，絕對至少有3、4分鐘。他們正在穀倉的頂端看著我們。」

全球首富兼特斯拉執行長馬斯克透過社群媒體X分享BBC專訪目擊者的影片，他質疑特勤局人員根本沒有能力在第一時間發現問題，且認為特勤局反應遲緩，「特勤局局長和這個安全部門的負責人應該引咎辭職！」

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