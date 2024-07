川普造勢槍擊驚險倖存　馬斯克質疑特勤人員「慢半拍」：應引咎辭職

▲川普在賓州造勢時遭到槍擊。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國前總統川普出席賓州造勢活動時慘遭槍擊,右耳頓時鮮血直流,埋伏在數百公尺外倉庫屋頂的槍手,旋即遭到特勤人員擊斃,外傳該名槍手為一名白人男性。事後,現場民眾接受採訪時,透露曾發現行跡可疑的人攜帶步槍。全球首富馬斯克分享影片,認為特勤局局長和負責人應該引咎辭職。

根據美媒《紐約郵報》,川普於當地時間13日在賓州巴特勒出席造勢活動,當他談到邊境非法移民問題時,慘遭一名疑似白人男性爬上400英尺外的倉庫屋頂開槍射殺,提詞機的碎片波及至川普的右耳,導致川普右側臉部鮮血直流,現場目擊者證實,曾目睹一名手持步槍的狙擊手在屋頂上爬行。

▲川普及槍手相對位置。(圖/記者陳宛貞製圖)

一名頭戴「MAGA 2020」紅色棒球帽的男性接受BBC採訪時表示,「你可以清楚看到他(槍手)拿著步槍!我們瘋狂向警察指著這名男子,並向警方表示,『這個傢伙在屋頂上拿著步槍』,然而警察卻只回應『嗯?』,顯然不知道發生什麼事。」

該名目擊者聲稱,他和他的朋友在特勤人員的注視下,曾經試圖警告警方,直到槍手開了5至8槍,他才目睹特勤人員迅速採取行動,並向暗殺川普的槍手開槍,「把槍手的頭打爆」。

The head of the Secret Service and the leader of this security detail should resign https://t.co/ihlEC5NP1w