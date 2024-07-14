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川普造勢遭槍擊　胡錫進：重回白宮又近一步

▲▼川普臉部爆血，向支持者高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

▲川普臉部爆血，向支持者高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國前總統、共和黨籍總統候選人川普13日在賓州造勢時發生槍擊，導致耳朵上緣流血，目前仍在醫院觀察，但已經發文報平安。一名目擊者透露，川普在關鍵時刻「轉過頭」，驚險躲過攻擊。對此，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進評論稱，這一槍會讓川普贏得不少「同情分」，使其離重回白宮的路又靠近一步。

▲▼胡錫進評川普。（圖／翻攝自微博）

胡錫進早上9點53分在微博發文稱，「特朗普（台稱川普）耳朵中了一槍，這個消息很讓人震驚。老胡醒來看到這個消息的第一反應是『怎麼還會出這事』，並且直覺認為：這一槍會讓特朗普贏得不少同情分，他離重回白宮又近了一步。」

川普於13日在賓夕法尼亞州進行造勢活動的時候，突然遭遇槍響。槍響第一瞬間，不僅觀眾迅速低頭，就連在舞台上的川普也馬上蹲在講台後方，最後在特勤局幹員的包圍下迅速離場。根據華盛頓郵報進一步引述郡檢察官說法在社群媒體指出，嫌疑槍手已死亡，另有一名現場觀眾也不幸身亡。

英國新任首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室發言人透過聲明表示，「我們對於川普總統在賓州造勢的場景感到震驚。我們以最強烈的措詞譴責一切形式的政治暴力，社會無法容忍任何形式的暴力存在。在此撫慰罹難者，並向川普總統與其家屬們致上最良好的祈願。」

加拿大總理杜魯道透過社群媒體X表示，他對此次槍擊事件感到「噁心」。他表示，「這一點再怎麼強調都不為過，政治暴力是絕對不可以被接受的。我的心與前總統川普、參加此次活動的人，以及所有美國人民同在。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則對槍擊事件感到擔憂，「民主進程中沒有容忍暴力的餘地！聽到前總統川普現在已經安全的消息，我感到十分欣慰。」

日本首相岸田文雄去年4月也曾遭一名24歲男子木村隆二扔擲管狀爆裂物。他在X上以日文、英文發表看法，「面對挑戰民主主義的暴力，我們必須迎頭對抗！在此為川普前總統祈禱，能夠儘早恢復健康。」

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