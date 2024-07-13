議員踢爆狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：嚴格執行無預警稽查

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

北市某私立幼兒園園長之子傳出性侵女童，去年遭踢爆後陸續有受害者出來爆料，北市議員許淑華今爆料，受害女童增至20人，又在狼師住處搜出多部手機，查獲逾600支私密影片，引發家長不安。離譜的是，該狼師幼兒園園長，疑似用員工名字成立新的托嬰中心，在背後處理營運事宜，她要求市府查明；對此，北市社會局回應，去年7月底接獲消息後，立即致電幼童家長說明托嬰中心負責人所開之幼兒園案件狀況，並持續進行無預警稽查，至今未查獲違法。

「狼師幼兒園遭廢止立案許可，疑似借殼再營業！」台北市議員許淑華爆料，去年台北市信義區某私立幼兒園被爆出狼師涉嫌性侵多名女童，檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴，也將於8月宣判。

許淑華說，後來受害女童增加至20人，又在狼師住處搜出多部手機，查獲逾600支私密影片，引發許多家長不安，希望司法儘速處理，還給家長一個公道。而狼師的母親正好是洪姓園長，事發後還涉嫌包庇兒子，非常誇張。

許淑華指出，近日接獲消息，該狼師幼兒園的園長疑似用員工的名字，再新成立托嬰中心，「雖然負責人名字不同，但還是繼續在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務」。她要求，北市府社會局、教育局立即啟動調查，於1個月內查明以上事實，讓家長放心，給北市孩子一個安心的成長環境。

對此，北市社會局回應，本案行為人因幼兒園疑似性侵幼童案件，於112年7月11日被羈押，有關幼兒園調查部分，由教育局依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定調查，及協助幼兒園幼兒轉托等後續相關服務。

社會局於112年7月底接獲該幼兒園之負責人，同時亦有在本市經營托嬰中心，雖行為人非托嬰中心專職托育人員，基於謹慎，為第一時間確保托嬰中心兒童安全，社會局立即向托嬰中心調閱監視器畫面，未查有不當對待行為；但為求審慎起見，仍於112年8月將監視器畫面主動移送檢調單位查辦在案。

社會局說，除主動調閱監視器畫面外，社會局亦立即致電幼童家長說明托嬰中心負責人所開之幼兒園案件狀況，並關心幼童被照顧狀況，依家長需求持續提供相關協助。

社會局指出，該托嬰中心負責人，後於112年10月已轉賣予其他負責人經營，新承接之負責人查無不可立案情事，社會局當時亦逐一通知家長，告知該托嬰中心將變更負責人相關事宜，並再次告訴家長如有相關需求將持續提供協助。另變更負責人後，社會局同時於官網清楚標明該托嬰中心變更情事。為維護幼兒收托安全，社會局持續進行無預警稽查， 10至12月提高稽查頻率供稽查3次，113年至今亦已稽查3次，目前並無發現違法或不當對待的情況。

社會局說，若托嬰中心發生相關不當對待問題，社會局將依兒童及少年權益保障法第 83 條，處新臺幣6萬至60萬元罰鍰，情節嚴重者，得命其停辦。社會局將持續針對托嬰中心，採無預警方式加強查察勿枉勿縱。另外，家長若有轉托需求，社會局也會積極協助，保障嬰幼兒托育品質及安全。