超多家長團購！幼教師曝「1小物」掛書包很危險：誰都能叫出名

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少家長會在小朋友的東西上寫名字或貼姓名貼，不過，就有幼教老師表示，看到很多媽媽在團購「姓名飄帶」，「我覺得很危險，因為走在路上大家都可以藉由飄帶去叫你的小孩」。如果要辨認書包，可以掛吊飾就好，「壞人不會嫌小孩太小！」

一名幼教老師近日在Threads上表示，要提醒家長們一件事，「很多媽媽在團購姓名飄帶，但我覺得很危險」，因為小孩走在路上，誰都可以藉由飄帶喊出孩子的名字，「如果不懷好意的人說他是爸爸或媽媽的朋友，比較沒有防備的小孩搞不好就相信了…」

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如果只是想辨認書包，可以掛吊飾就好。另外，學校書包名牌的部分最好也要遮蔽，只有班級圖案、座號或是寫姓氏就好，「壞人不會嫌小孩太小！」

看到貼文後，就有人直點頭，「之前有看過小學生放學回家，被陌生人從水壺上姓名貼看到名字而叫住，假裝父母請他來接。後來真的還好有鄰居經過，關心了一下陌生人是誰。」

其他網友則紛紛留言，「穿制服也是，我以前都不明白媽媽為什麼那麼不喜歡我們放學之後穿著校服在外面」、「我一直對飄帶沒什麼好感，但是為了辨別，真的差點有考慮要做。看來幫孩子掛上專屬吊飾就好了～」