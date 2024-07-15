偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」　嗆吳沛憶從沒發言：誰才空白1年

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區某私立幼兒園狼師案延燒，民進黨質疑前後任台北市長柯文哲、蔣萬安未於2個時間點立即處理，導致更多兒童受害；綠委吳沛憶15日指控，北市教育局將今年3月發佈的新聞稿，從原本2023年調閱監視器改為2022年。對此，教育局說明是當時誤植年份，台北市政府副發言人李政軒也批評，吳沛憶2022年還在擔任台北市議員，但當時都沒發言紀錄，到底誰才是「空白了一年」？

面對吳沛憶持續批評、要求蔣萬安面對幼兒園案「空白的一年」，李政軒15日晚間反問，相較於蔣萬安上任後，2023年一接獲通報就徹查、重罰、廢止幼兒園經營許可，曾任台北市議員的吳沛憶委員，從2022年到本月前對本案都查無發言紀錄，到底誰才是「空白了一年」呢？誰在以政治口水消費幼童悲劇，忽略了自己應該克盡的職守？社會一定有公評。

李政軒表示，吳沛憶所謂的「延宕一年」是從2022年7月算起，當時蔣萬安仍為立法委員，還沒進入市政府，為何要如此混淆視聽，進行錯誤指控？反而是2022年7月案發當時的台北市議員吳沛憶，卻在議會系統中查不到關於本案的發言紀錄，「現在的吳沛憶會不會覺得自己是『延宕一年、一年空白』的一部分？」

▲吳沛憶質疑台北市教育局把調閱監視器的關鍵時間，往前篡改了一年。（圖／翻攝自Facebook／吳沛憶）

李政軒說明，蔣市府在上任後，2023年7月一獲通報就徹查，當月開始即刻對行為人、負責人撤銷幼兒園的設立許可、終身不得任職，同時依法開罰法定最重的罰則；對於同負責人的托嬰中心，市府也多次逐一致電通知家長、提供轉托，並窮盡現在所可以掌握的行政手段避免有「借殼上市」的疑慮。

李政軒提及，除了函請中央建議修法，市長也特別拜託台北的立委支持修法，盡一切努力為強化對孩子的保障；而關於教育局新聞稿的年次修正，教育局也已及時進行說明，請吳沛憶不要一再錯誤指控。

至於吳沛憶指控教育局今年3月發布的新聞稿，內容稱「針對該案有調閱『112年6月13日、16日、27日、28日、30日』」，但現在將112年（2023年）改成111年（2022年），台北市教育局說明，經同仁查閱發現，新聞稿內有關2022年7月案件說明中，調閱通報案件內所提需查核的日期，於年度部分誤植為「112年（2023年）」，於今日上午修正，並向部分引述媒體電話說明該文字屬誤植，是基於事實絕非偷改。