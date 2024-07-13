容易軟又鹹！便當「1配菜」很少人討厭　網讚：1格吃整坨白飯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每次打開便當，對挑食的人來說是大挑戰，就怕出現不吃的配菜。就有網友表示，提到最討厭的便當菜色，似乎很多人會秒答三色豆、螢光咖哩，「但是呢…怎沒人講豆芽菜？豆芽菜應該是最便宜的蔬菜吧？有些便當店煮得有夠軟，看起來超級噁，而且又鹽巴加很多」，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「最討厭的便當菜色，怎沒人講豆芽菜？」提到最討厭的便當菜色，可能大家都講三色豆、螢光咖哩，但他自己認為是「豆芽菜」，因為不僅是最便宜的蔬菜，有的店家還煮得很軟，看起來有點噁心，又容易加很多鹽調味。

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貼文引發討論，大票紛紛抗議，「鐵板燒標配誰敢嘴」、「豆芽菜好吃啊！夾爆」、「豆芽菜處理得好很好吃內」、「豆芽菜只是便宜，但好吃又營養」、「便當店大多放太久都軟掉，剛炒起來脆最好吃」、「之前吃過加奶油、黑胡椒的，超他X下飯，一格豆芽菜讓我幹完整坨白飯。」

有網友則表示，「黃豆芽才難吃，頭大顆又硬」、「小時候很愛吃豆芽菜，長大就不愛了」、「洋蔥炒蛋才是噁心」、「綠豆芽好吃，黃豆芽乖乖去鋪魚就好」、「豆芽菜都不吃的」、「豆芽菜便當店都為了賣相沒炒熟、青味很重，我反而喜歡炒得爛爛的那種。」