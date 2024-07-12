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應對北韓核武威脅！美韓發表《核威懾作戰指南》　整合延伸嚇阻體系

▲▼美國總統拜登、南韓總統尹錫悅於美東時間11日進行會談。（圖／達志影像）

▲美國總統拜登、南韓總統尹錫悅於美東時間11日進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅以「印太4國」（IP4）領導人身分受邀前往華府出席北約峰會（NATO），期間他與美國總統拜登進行雙邊會談。尹錫悅、拜登在會談上重申去年簽署的《華盛頓宣言》，並發表核威懾作戰指南聯合聲明，強調一旦北韓（朝鮮）實施任何核武攻擊，則美國與南韓將採取即時性、壓倒性、決定性的反制措施。

根據《韓聯社》，尹錫悅、拜登於美東時間11日在華府進行雙邊會談，雙方在會談上重申去年4月簽署的《華盛頓宣言》，並發表《韓美韓半島（朝鮮半島）核威懾核作戰方針》之聯合聲明，在應對北韓核武攻擊時，全面強化南韓與美國之間的合作，由美國提供核保護傘，並搭配南韓先進的常規武器。

尹錫悅表示，「南韓所有範疇的軍事力量將為韓美同盟聯合防衛態勢做出巨大貢獻，韓美雙方就此打造了一體化延伸嚇阻體系」；拜登則表示，「美國對於南韓延伸嚇阻（擴張遏制，extended deterrence）的承諾，將以包括核武在內等美國所有軍事力量作為後盾」。

尹錫悅、拜登表示，自從美韓核磋商小組（NCG）成立以後便取得重大進展，韓美兩國成為真正的全球戰略同盟，雙方在協防關係的維繫上更為緊密，並共同關切韓半島（朝鮮半島）的和平穩定，以及半島全面無核化所帶來的共同利益。

尹錫悅認為，NCG創立以來便協助《華盛頓宣言》的履行，強化韓美兩國對於延伸嚇阻的合作，持續控管北韓核武威脅所帶來的風險，「面對北韓高度發展核武與導彈所帶來的威脅，NCG將重點放在保障南韓國民與駐韓美軍的安全，促進韓美兩國共同的核武與戰略企劃。」

尹錫悅、拜登商定未來推動NCG各項工作取得重大進展，包括擴大保密程度與共享情報、戰時核協商程序、核武與戰略計劃、當戰爭爆發時如何整合美國的核武作戰，搭配南韓的常規武器、戰略訊息等。

南韓總統辦公室國家安保室第1次長金泰孝表示，如今由南韓與美國共同組成的一體化延伸嚇阻體系已然成形，雙方未來將嚴格監控北韓的動態，隨時掌握北韓是否有使用核武攻擊的意圖，在任務的執行上必須搭配美國核動力潛艇、洲際彈道飛彈（ICBM）、戰略轟炸機等。

金泰孝強調，「此次聯合聲明，是首度明文指出未來美國的核武資產將會部署於遏制北韓核武威脅的相關任務。過去韓美同盟以常規武器作為遏制北韓核武的基礎，如今已然躍升為名實相符的『核武基礎同盟』。」

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