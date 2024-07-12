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中國頻繁在台灣海峽進行軍演！　日本警告：恐引發緊張情勢加劇

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲中國海警船今年4月27日在日本實際控制的釣魚台（尖閣諸島）海域出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府今（12）日在內閣會議上發表今年度《防衛白書》，當中除了首度強調將南韓視為「合作夥伴」，更提及周邊海域的威脅，包括中國、俄羅斯、北韓（朝鮮）皆虎視眈眈，隨著中國增加軍事演習的頻率，恐怕引發台灣海峽緊張局勢升級，日本擔心可能因此受到波及。

根據《路透社》，日本政府12日發表「2024防衛白書」，對於中國在日本海（南韓稱東海）、東海（東中國海）、南海（南中國海）與台灣海峽所構成的軍事威脅更不容忽視，內文警告中國增加軍事演習恐將引發台海緊張局勢進一步升級，讓解放軍在「入侵」台灣前先做好準備。

台灣正在密切監控中國解放軍的空中、海上演習，當中包括在附近太平洋舉行的航空母艦演習。

日本透過防衛白書警告，「由於（中國）軍事活動的增加，我們不能忽視緊張局勢加劇的可能性」；中國所舉行的一系列演習中，包括去年在台灣海峽舉行的演習，一名美國高級將領分析，中國進行的軍事演習對任何一場入侵而言都至關重要。

在這份長達548頁的《防衛白書》報中，日本分析中國將於2030年達成擴充核武庫的計畫，屆時庫存的核武數量將會增加一倍，擁有1000枚以上的核彈頭。

因此，日本擔心中國近年來實施的軍事擴張，恐將威脅沖繩縣等日本最西邊的領土，足以威脅部署於沖繩縣的5萬名美軍、數百架美軍軍機，以及華府所部署用來保衛台灣的航空母艦打擊群。

日本也透過《防衛白書》表達對於俄羅斯、北韓的擔憂，包括俄羅斯最近強化與中國和北韓的軍事合作，北韓在俄烏戰爭向俄軍提供導彈與彈藥，且北韓試圖透過發射軍事偵察衛星和研發更先進的導彈來加強其核打擊能力，部分導彈射程範圍甚至能納入美國本土。

據悉，俄羅斯總統普丁6月出訪平壤，和北韓最高領導人金正恩簽署《全面戰略夥伴關係條約》，當協議一方受到侵略時，須互相提供援助，加強在安全、貿易、文化方面的合作。

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