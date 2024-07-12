日本「連續20年」聲稱擁有獨島主權　南韓政府強烈抗議

▲南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本政府今（12）日在內閣會議發布今年度《防衛白書》，描述日本近一年來面臨的國防安全課題，警告東亞可能面臨戰爭風險，除了首度將南韓稱為「重要的合作夥伴」，內文再度將南韓實際控制的獨島標示為「竹島」，並強調竹島領土爭議至今尚未解決。對此，南韓政府向日本強烈表達抗議。

根據《韓聯社》，日本在《2024防衛白書》中再度將獨島稱為「竹島」，並強調是至今懸然未解的領土紛爭之一。日本防衛省在內文解釋印度太平洋地區的軍事情勢時表示，「我國（日本）的固有領土北方四島（南千島群島）、竹島（即南韓實際控制的獨島），至今依舊是懸然未解的狀態。」

日本在《防衛白書》的地圖中，將獨島納入日本領海的範圍內，且在標示自衛隊主要基地的位置時，也將獨島稱為「竹島」。

針對日本政府一再的主張，南韓外交部透過發言人表示，「無論是歷史、地理、國際法，獨島是我國（南韓）的固有領土，對於日本一再不當主張擁有獨島主權，我方表達強烈抗議。獨島是我大韓民國的固有領土，（南韓）政府再次重申，日本政府的主張無法影響我國主權。對於日本在獨島議題上一再挑釁，我方將會強硬以對。」

南韓外交部警告，「日本政府不斷重申獨島主權，對於韓日關係和未來發展毫無助益。這一點，日本政府必須能夠自覺。」

南韓外交部亞太局長金尚勳（音譯）預計12日下午向日本駐韓大使館關係人士表達抗議。南韓國防部國際政策官李承範則是向日本陸上自衛隊駐韓人員表達抗議。

即便與南韓有「領土紛爭」，日本今年還是首度稱呼南韓為「合作夥伴」，凸顯日本重視深化日韓合作、美日韓合作。日本政府在《防衛白書》表示，「在應對國際社會諸多課題上，南韓為日本的重要鄰國，是必須一同合作的夥伴。」