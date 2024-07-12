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北韓「公開槍決」30多名中學生　只因為收看韓劇

▲▼北韓將30多名中學生公開處以極刑，只因為收看南韓影視作品。（示意圖／翻攝自韓網）

▲北韓將30多名中學生公開處以極刑，只因為收看南韓影視作品。（示意圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在新冠疫情期間，以防疫為由加強對民眾的監控，包括透過立法嚴禁人民收看、收聽來自南韓等境外勢力的影視作品與音樂，一旦民眾使用具有南韓特色的單字或腔調，恐遭處以死刑。最新消息指出，最近北韓30多名中學生，只因為收看韓劇，便慘遭當局公開處死。

根據韓媒《TV朝鮮》，南韓脫北者公民團體曾在上個月數次向北韓空飄氣球，這些氣球裝有USB隨身碟、1美元紙鈔、白米、驅蟲劑，其中隨身碟還灌有韓劇或韓國流行音樂（K-POP），30多名年僅10幾歲的北韓中學生，只因為在好奇心的驅使下，收看隨身碟裡的韓劇，便慘遭當局公開槍殺處死。

報導指出，隨著北韓最高領導人金正恩宣布，將南韓視為「敵對交戰國」之後，北韓更嚴格控管、禁止民眾收看韓劇，今年6月還判處30多名年僅17歲的青少年無期徒刑、甚至是死刑，還有其他北韓居民撿起在海面上漂流、裝有整罐白米的寶特瓶，最後當局判處這些人必須接受勞改。

據悉，北韓在新冠疫情爆發期間，曾嚴禁人員或貨物進出邊境，更將從南韓傳來的空飄氣球視為洪水猛獸，因為平壤當局聲稱，敵人有可能透過散播各種物品而將病毒等傳播至北韓境內。當局呼籲民眾，一旦發現空飄而來的傳單，因為有可能藏有病毒，因此發現後必須立刻燒毀。

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