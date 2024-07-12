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南科水電氣供應委員會　參訪台電南區施工處潛盾工法及職安措施

▲潛盾工法及職安措施觀摩活動與會台灣科學園區同業公會及南部園區水電氣供應委員會等貴賓合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲潛盾工法及職安措施觀摩活動與會台灣科學園區同業公會及南部園區水電氣供應委員會等貴賓合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台電公司輸變電工程處南區施工處興建「161kV七股~南科線第一工區土建統包工程」，主要係供應南部科學園區及樹谷園區等工業區及地區民生用電，攸關國家重大經濟建設發展。

▲台電公司輸變電工程處南區施工處副處長游健龍（左）與南科水電氣供應委員會總召集人台灣積體電路股份有限公司李昇修經理（右）合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台電公司輸變電工程處南區施工處副處長游健龍（左）與南科水電氣供應委員會總召集人台灣積體電路股份有限公司李昇修經理（右）合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次特邀請南部科學園區大用戶參訪交流，由南科水電氣供應委員會總召集人台灣積體電路股份有限公司李昇修經理偕同各位委員，進行本工區實地參訪，瞭解本工程施工概況、特殊工法及相關職安措施之精進作為，透過技術交流方式，除增進工程知識，並確保台電輸電工程品質及供電穩定。

▲潛盾工法及職安措施觀摩活動與會台灣科學園區同業公會及南部園區水電氣供應委員會等貴賓合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲圖四:台電公司輸變電工程處南區施工處副處長游健龍(左一)與真毅營造柯任安董事長(左二)、南科水電氣供應委員會總召集人台灣積體電路股份有限公司李昇修經理(右二)、台灣科學園區同業公會郭春暉處長(右一)合影。

台電公司輸變電工程處南區施工處處長張文旗表示，本工程係為配合政府積極推動能源轉型之再生能源加強電力網工程，將太陽光電引接至七股變電所併入電網，藉以增加台南市七股地區再生能源併網容量，並達光電直供南部科學園區之目標，以確保民生及工業用電之穩定。

▲潛盾工法及職安措施觀摩活動與會台灣科學園區同業公會及南部園區水電氣供應委員會等貴賓合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

潛盾機發進井（MA)，外徑17米、內徑14米，壁厚1.5米，地下深度30.2米。

▲潛盾工法及職安措施觀摩活動與會台灣科學園區同業公會及南部園區水電氣供應委員會等貴賓合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲潛盾工法及職安措施觀摩活動與會台灣科學園區同業公會及南部園區水電氣供應委員會等貴賓合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電公司輸變電工程處南區施工處副處長游健龍表示，本工程主要以潛盾工法穿越曾文溪河岸方式興建電纜專用洞道，在作業安全上採用多項現代科技應用防災，如人員AI影像辨識、配戴心律手環、即時定位、局限空間氣體偵測、即時監控系統、電塔安全電子圍幕系統、熱危害偵測系統、設置漏電檢測器等，對於勞工作業環境安全提升，不遺餘力。本工程亦於2024年7月11日完成參選2024年推動職業安全衛生優良工程金安獎之殊榮。

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