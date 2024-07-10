　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金門全島「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代：我非常憤怒

▲▼立委陳玉珍聯訪 說明過期快篩劑。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

金門縣9日中午全島大停電，除市內漆黑外，小三通也受到影響，事後查出是台電塔山電廠開關廠設備故障，才讓約4萬戶受影響。對此，國民黨立委陳玉珍表示，「金門全島無預警大停電，台電應給鄉親一個交代」。

「我非常憤怒」，陳玉珍表示，金門沒有小松鼠跟猴子，不知道為何會停電。得知消息當下，她也打給台電公司總經理王耀庭詢問原因並要求對方盡速修復，否則若是當地民眾家裡有醫療設備無電可用，恐怕會造成很大的危險。

陳玉珍說，政府說要用愛發電，金門人也充滿了愛，「但我們不要在正中午沒有電，我們不容許這種事再次發生」。她認為，台電屢次對外宣稱不缺電，跳電卻一再發生，讓人民無法忍受，因此台電必須給金門人一個交代。

▲▼金門大停電，機場一片漆黑。（圖／讀者提供）

▲金門大停電，機場一片漆黑。（圖／讀者提供）

▲▼金門大停電 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大停電，有7人受困電梯。（圖／記者林名揚翻攝）

據悉，台電塔山電廠開關場9日11時51分發生設備故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫，小金門供電正常，影響共4萬戶。

台電獲報後，經過初步緊急處理中，機組已陸續恢復併聯供電，大金門地區共34條饋線已陸續送電，並於下午2時許宣布，金門地區已於下午1時49分全數復電。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
安親班司機猥褻2女童7次　他脫褲硬上...8歲女一句話救同學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快艇曾闖入　漢光40演習「淡水河防中樞作戰」為焦點

金門全島「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代：我非常憤怒

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴清德：癱瘓議事、缺席協商是走對的路？

爆鄭文燦收500萬「賣力主持會議辦事」　黃國昌：一路幫廖俊松開綠燈

快訊／一晚26架次共機擾台！　蘇愷-30、運-8配合「聯合戰備警巡」

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」：交越高賺越多

加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

分析藍《核管法》修法版本　林宜瑾：手段拙劣、毫無基礎知識

瓊斯盃男女籃出賽費不同調　黃捷：籃協幹部應上性平教育課

爆北市府河濱公園修繕費挪去辦水舞！　王欣儀轟：拿市民生命開玩笑

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

曝鄭文燦案2大疑點　黃國昌籲「徹查到底」：7年前誰壓案、誰洩密？

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

快艇曾闖入　漢光40演習「淡水河防中樞作戰」為焦點

金門全島「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代：我非常憤怒

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴清德：癱瘓議事、缺席協商是走對的路？

爆鄭文燦收500萬「賣力主持會議辦事」　黃國昌：一路幫廖俊松開綠燈

快訊／一晚26架次共機擾台！　蘇愷-30、運-8配合「聯合戰備警巡」

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」：交越高賺越多

加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

分析藍《核管法》修法版本　林宜瑾：手段拙劣、毫無基礎知識

瓊斯盃男女籃出賽費不同調　黃捷：籃協幹部應上性平教育課

爆北市府河濱公園修繕費挪去辦水舞！　王欣儀轟：拿市民生命開玩笑

經歷5屆民選總統授旗！　射擊國手林怡君讚：元首越來越接地氣

快艇曾闖入　漢光40演習「淡水河防中樞作戰」為焦點

瑞典超跑廠「將3大神獸融為一體」！Koenigsegg Chimera為他而生

Threads點名台灣「極高活躍度」　未來流量密碼曝光首重即時性

台股ETF股民衝破874萬連19周創新高　5檔高息ETF搶當人氣王

女員工穿瑜珈褲上班「遭老闆開除」！勞工局：雇主已違法

5類「快樂食物」穩定情緒又不怕胖！營養師列清單　照著吃就對了

鴻海配息5.4元「5天完成填息」　郭台銘94億元入袋

八方雲集美國布局　花2億元在德州買地拓點

金門全島「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代：我非常憤怒

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」

黃暐瀚：藍營控黃捷找鎖匠是錯的！　揭「這方式」開門有點鑽漏洞

快訊／一晚26架次共機擾台！　蘇愷-30、運-8配合「聯合戰備警巡」

民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

快訊／卓榮泰：肅貪是檢視政府唯一標準　「絕不留情面跟模糊空間」

金門「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴2問題

幫廖俊松開綠燈　昌：鄭主持會議辦事

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

海軍士官變共諜獲利17萬　國防部：保防反情報作業時發現異常

更多熱門

相關新聞

台南楠西消防分隊防範電器火災攜手居服員防災

台南楠西消防分隊防範電器火災攜手居服員防災

台南市消防局第二大隊楠西消防分隊與居服員異業結盟，居服員前往居家服務時，消防人員向長者宣導居家防火安全、安裝住宅用火災警報器的重要，及檢視臥室及客廳使用電氣的安全宣導，如此一來，既能增進避難弱勢長者的居家防火安全，讓生命財產安全更有保障。

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

18年暑期不缺席　台電希望種子陪伴偏鄉學童

18年暑期不缺席　台電希望種子陪伴偏鄉學童

金門全島最熱時間大停電　台電13：49全修復

金門全島最熱時間大停電　台電13：49全修復

關鍵字：

金門停電台電立委安全

讀者迴響

熱門新聞

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

3車包夾掃射20槍駕駛中彈亡　二審結果出爐

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

央視林志玲走秀一半泳褲脫落　當眾走光

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　消費者錯愕

以為自煮比較健康！他就醫才知罹雙癌

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

安親班變態司機猥褻2女童7次　8歲女一句話救同學

超派炸雞創始店、超甲組驚收攤　超哥連收2店

上身沒穿衣隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面