金門全島「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代：我非常憤怒

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

金門縣9日中午全島大停電，除市內漆黑外，小三通也受到影響，事後查出是台電塔山電廠開關廠設備故障，才讓約4萬戶受影響。對此，國民黨立委陳玉珍表示，「金門全島無預警大停電，台電應給鄉親一個交代」。

「我非常憤怒」，陳玉珍表示，金門沒有小松鼠跟猴子，不知道為何會停電。得知消息當下，她也打給台電公司總經理王耀庭詢問原因並要求對方盡速修復，否則若是當地民眾家裡有醫療設備無電可用，恐怕會造成很大的危險。

陳玉珍說，政府說要用愛發電，金門人也充滿了愛，「但我們不要在正中午沒有電，我們不容許這種事再次發生」。她認為，台電屢次對外宣稱不缺電，跳電卻一再發生，讓人民無法忍受，因此台電必須給金門人一個交代。

▲金門大停電，機場一片漆黑。（圖／讀者提供）



▲金門大停電，有7人受困電梯。（圖／記者林名揚翻攝）



據悉，台電塔山電廠開關場9日11時51分發生設備故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫，小金門供電正常，影響共4萬戶。

台電獲報後，經過初步緊急處理中，機組已陸續恢復併聯供電，大金門地區共34條饋線已陸續送電，並於下午2時許宣布，金門地區已於下午1時49分全數復電。