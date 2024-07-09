高師大男宿「工人踩破遮光罩」墜樓骨折　校方：未告知就施工

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄師範大學今(9日)傳出一起墜樓事件，當時男生宿舍正進行防水工程，未料卻有一名男工人不慎踩破5樓頂遮光罩，跌進5樓的女兒牆，導致腳部骨折被送醫。校方則表示，工程人員當時是做保固內的缺失改善，但事先並未知會學校要到校施工。

▲高師大男宿發生工安意外，校方強調施工單位未事先告知就進到校園施工。（圖／記者吳世龍攝）

事情發生在9日下午1點多，警消獲報，高師大和平校區發生一起工安意外，一名男工人踩破遮光罩，從5樓頂跌落5樓的陽台凹槽，需要警消協助救援。

▲▼工人卡在5樓凹槽，特搜人員吊掛救援。（圖／記者吳世龍攝）

消防局到場時，發現男子跌落的位置不易接觸，加上受傷無法動彈，因此再出動特搜中隊協助救援，最後是以吊籃將男子吊掛脫困，男子疑似腳部骨折，被救出時頻頻哀嚎，所幸意識清楚，由救護人員將他送醫救治。

校方表示，先前男宿進行遮光罩防水工程，事後在保固期限內有告知廠商，部分缺失需要改善，但今日工程人員未知學校總務處、生輔組，就自行到男宿進行缺失改善，於下午2點05分不慎踩破遮光罩，掉到5樓凹槽。

據悉，由於大學校園開放，當時舍監也恰好不在，工程人員因曾在此施工過，對環境很熟悉，便熟門熟路進到男宿內施工，所幸工人被安全救援，並送到醫院救治，未危及性命。