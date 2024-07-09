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18年暑期不缺席　台電希望種子陪伴偏鄉學童飛越孤單

▲台電與恆基共同辦理希望種子計畫9日舉辦始業式 。（圖／恆基提供）

▲台電與恆基共同辦理希望種子計畫9日舉辦始業式 。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

台電與恆基共同辦理希望種子計畫邁入第18年，每年提供大專生於暑期投入照顧偏遠地區課輔班學童的行列，今(9)日上午於恆基戴娓娜禮拜堂舉行始業式，本屆共招募20位希望種子，台電核三廠高起廠長肯定希望種子暑期回到家鄉貢獻，期望將這一份愛的力量延續在國境之南，場面溫馨。

▲台電與恆基共同辦理希望種子計畫9日舉辦始業式 。（圖／恆基提供）

今年始業式主題為「希望飛翔 承接使命」；遊子們暑期回到許久未回的部落時感到生疏，也面對生活不如在都市就學時便利，對遊子來說一度難以適應，直到看見部落的長輩們歡喜地歌唱迎接著他們返鄉，才逐漸找回許久的熟悉和歸屬感，也開始以部落哥哥、姊姊的身分陪伴弟弟、妹妹們度過暑期生活，找回那一份對部落的愛與使命。

始業式除精彩的戲劇和歌舞演出外，希望種子今年也特別準備了一份送給台電長官的手作感謝板，內容提到感謝台電發起希望種子計畫，不僅陪伴許多希望種子老師和小朋友成長，更接住了許多孩子的暑期生活，讓他們不再孤單，同時也能夠帶著希望翱翔，迎接新的學期，讓高起廠長和公關課張議瑋課長驚喜又感動。

高起廠長表示，台電來電，恆基有愛，跟恆基一起合作對台電來講是一件非常光榮的事情。許多的種子老師現在在社會上已經開花長成大樹，變成了國家的棟樑，甚至看見過去原本是課輔班的小朋友如今也成為希望種子老師，再一次看見希望種子是這麼樣有意義的活動，每一年對輔導老師和小朋友來講都是難得獨有的經驗，最後也不忘向大家宣導要愛護地球，節能減碳。

恆基王宗揚副院長也感謝台電18 年來看重希望種子培育計畫，持續發揮與響應社會公益的精神，台電是恆基照顧台灣尾不可或缺的重要夥伴，也預祝希望種子們在暑期間收穫滿滿。

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