快訊／國軍儀隊表演撤出中正紀念堂　國防部曝「7月15日起」新規劃

▲中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至民主大道。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

三軍儀隊移出中正紀念堂日前議論不斷，文化部今（12日）公布，國軍儀隊將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，撤除原先於銅像大廳的站哨任務，儀隊演練場所移至「民主大道」前方。國防部也公布，自113年7月15日9時起，調整為每整點時，分2組執行安全巡查，至民主大道交會後實施訓練展示；另三軍儀隊持續執行國立中正紀念堂升降旗勤務，以維莊嚴。

文化部表示，國軍儀隊巡查及訓練展示勤務依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，屬國軍禮儀的特殊任務，自民國69年4月5日中正紀念堂開館以來辦理至今。

文化部指出，為落實促進轉型正義委員會賦予文化部「中正紀念堂轉型正義」任務，中正紀念堂管理處除持續辦理包括「自由的靈魂VS.獨裁者－臺灣言論自由之路」常設展、人權主題講座、優化導覽解說、「想像中正紀念堂的100種方式」建築競圖成果展等推動轉型正義的社會溝通工作。

同時，為兼顧民眾共同記憶，以及民眾對中正紀念堂的使用者習慣，仍維持「國軍儀隊演練」，將演練場所移至民主大道前方，結合民主大道上原本夏令時間早上6點與下午6點10分的升降國旗儀式，讓國軍儀隊任務回歸捍衛民主自由、保障人民安全為目的。

國防部表示，有關三軍儀隊進駐國立中正紀念堂衛哨勤務執勤方式，經與文化部研討，自113年7月15日0900時起，調整為每整點時，分2組執行安全巡查，至民主大道交會後實施訓練展示；另三軍儀隊持續執行國立中正紀念堂升降旗勤務，以維莊嚴。