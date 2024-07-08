將官座車用陸製行車記錄器？　國安局已徹查

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立委爆料國軍將官座車丶指揮官戰備督導車等車輛，可能使用中國廠牌再貼牌的行車記錄器，引發高階軍事首長行蹤外洩疑慮。對此，國安局長蔡明彥今（8日）受訪強調營區維安非常嚴格；經過徹查，國安局並未使用陸製行車記錄器，也要求訪客需關閉行車記錄器。

在野立委日前指控軍方多個部隊單位安裝的光電設施及電腦設備，得標廠商竟然違約使用中國製產品設備，此外，包括將官座車丶指揮官戰備督導車在內的各式軍用行政車輛，車上的行車紀錄器，也被質疑可能使用到中國廠牌再貼牌偽混為台灣產品。

對此，蔡明彥今天上午前往立法院外交及國防委員會備詢前，接受媒體聯訪說，國安局有經過徹查，局裡面並沒有使用陸製的行車記錄器，另外，國安局的營區管理比較嚴格，外車進入到國安局，也必須關閉其行車記錄器。

蔡明彥補充，假若是沒有辦法關閉行車記錄器的電動車，也會要求他們必須更換車輛，才能到國安局裡面來，或者是要在大門口下車，走到局裡面來，例如今年4月總統當選人（指總統賴清德）到國安局聽取國安簡報時，也要求車隊必須關閉行車記錄器。

此外，媒體亦關注澎湖漁船大進滿88號日前遭中國海警船登檢，強制扣押帶往福建一案，蔡明彥回應，政府的立場很清楚，會維護合法的漁事作業，假若涉入敏感水域，也希望漁民可以遵守其他國家法律的規定，若有登檢、扣押情形，也請漁民盡快通報，並透過外事單位系統與相關國家進行溝通協調，讓人、船可以盡快放回到台灣來。

另對媒體詢問，中國科考船「嘉庚號」7日進入我東部海域，在花蓮及宜蘭外海作業一事，蔡明彥表示，中共的海上灰色地帶操作是國安關注的重點，不管是科考船、海調船、海洋調查船或是相關的貨輪，在行經台灣鄰近水域，有任何動態，都會密切掌握。

蔡明彥說明，嘉庚號在活動過程中，並沒有施放水下設施，主要是在做水下資料的搜集，國安單位持續關注相關動態，有異常狀況會即時通報處理。