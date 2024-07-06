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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中正紀念堂儀隊表演移到自由廣場　顧立雄：兼顧民眾需求和轉型正義

▲▼中正紀念堂。（圖／記者湯興漢攝）

▲中正紀念堂。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄日前表示，要把中正紀念堂儀隊移出堂體到廣場，就等文化部拍板即可執行，國防部全面配合。對於相關規劃，顧立雄今（6日）出席活動受訪時表示，會考量各種狀況，未來還是會有儀隊表演，當表演結束就回備勤室，詳細規劃還在與文化部協調中。至於是否遷移軍中兩蔣銅像？顧則回應，目前沒有規劃。

對於相關規劃，文化部次長李靜慧日前出席行政院會後記者會說，文化部跟國防部會持續研究整個儀式，包括駐崗或是交接儀式的舉行地點，「正確的方案會提報到轉型正義會報上做最後確認，因為畢竟是跨部會活動，並不是任何單一部會說了算」。

國防部長顧立雄今在中正紀念堂主持「第七屆全國高中職儀隊決賽暨國軍社團成果發表」活動，會前也接受媒體聯訪，對於儀隊撤離中正紀念堂的議題，顧立雄回應，相關方案正和文化部在積極協調中。

而儀隊表演原本目的是緬懷蔣中正，會不會覺得與原本用意有出入？對此，顧立雄表示，民眾希望能看到儀隊的表演，那配合文化部移到自由廣場上面，這樣協調的結果兼顧轉型正義與大家對於三軍儀隊表演的需求。

而外界質疑，相關規劃是否讓操槍演練變為觀光性質？顧立雄強調，儀隊表演是在表現對國家的效忠，升降旗儀式也會繼續，「忠烈祠儀隊也有這樣的儀隊表演。」顧也補充，廣場上的升降旗會繼續。

對於相關規劃，立委許智傑受訪時則表示，尊重國防部跟文化部的決定，建議可以保留彈性，未來戶外表演，可以視氣候調整地點，給予國軍更多的空間，也讓這個觀光亮點可以長久延續下去。

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