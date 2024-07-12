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國軍儀隊7／15起撤出中正紀念堂！表演改到廣場「民主大道」

▲三軍儀隊在中正紀念堂進行國慶預演。蘇祈麟（圖／記者賴于榛攝）

▲國軍儀隊確定移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，7月15日起儀隊演練移至民主大道前方。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

三軍儀隊移出中正紀念堂日前議論不斷，文化部今（12）日公布，經與國防部溝通，決定調整中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式，國防部自7月15日起，國軍儀隊將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，撤除原先於銅像大廳的站哨任務，儀隊演練場所移至「民主大道」前方。

▲▼中正紀念堂，轉型正義。（圖／記者林育綾攝）

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▲7月15日起，國軍儀隊將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，儀隊演練移至民主大道前方。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，國軍儀隊巡查及訓練展示勤務依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，屬國軍禮儀的特殊任務，自民國69年4月5日中正紀念堂開館以來辦理至今。為落實促進轉型正義委員會總結報告賦予文化部「中正紀念堂轉型正義」任務，中正紀念堂管理處除持續辦理包括「自由的靈魂VS.獨裁者－臺灣言論自由之路」常設展、人權主題講座、優化導覽解說、策辦「想像中正紀念堂的100種方式」建築概念競圖成果展覽等推動轉型正義的社會溝通工作。

文化部也以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標，因此，要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊，回歸「巡查訓練」及「維護場域安全」的任務目的，撤除原先於銅像大廳的站哨任務。

同時，為兼顧民眾共同記憶，以及民眾對中正紀念堂的使用者習慣，仍維持「國軍儀隊演練」，將演練場所移至民主大道前方，結合民主大道上原本夏令時間早上6點與下午6點10分的升降國旗儀式，讓國軍儀隊任務回歸捍衛民主自由、保障人民安全為目的。

▲▼中正紀念堂管理處調整後國軍儀隊執行禮兵巡查及訓練展示圖。（圖／文化部）

▲中正紀念堂管理處調整後國軍儀隊執行禮兵巡查及訓練展示圖。（圖／文化部提供）

文化部指出，調整後的中正紀念堂國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示，將於每日上午9點至下午5點間，每整點時段，由禮兵長及禮兵2員各1組，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘。如遇雨天，則不實施巡查及訓練展示。

文化部強調，中正紀念堂的轉型正義任務將持續推進，期盼在不遺忘歷史下，繼續推動各項轉型正義工作，共同面對未來。

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